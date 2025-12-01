SSC Big Update: নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিতের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের? SSC মামলায় বিরাট আপডেট... হাইকোর্টেরও বড় নির্দেশ...

SSC Big Update: নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিতের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের? SSC মামলায় বিরাট আপডেট... হাইকোর্টেরও বড় নির্দেশ...
Supreme Court on SSC: এদিন কলকাতা হাইকোর্টও SSC মামলায় বড় একটি নির্দেশ দিয়েছে। গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি এর ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের। তালিকায় থাকতে হবে প্রত্যেক দাগির বিস্তারিত বিবরণ।
রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: SSC মামলায় বিরাট আপডেট। SSC মামলায় বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court on SSC)। এসএসসি সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করে এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্থগিতের নির্দেশ দিতে অস্বীকার সর্বোচ্চ আদালতের। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত (CJI Surya Kanta) বললেন, যখন কোনও নিয়োগ খারিজ হয়, তখন ভালো পড়ুয়ারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যাঁরা ভালো পড়ুয়া তাঁরা আবার নিযুক্ত হয়ে যাবেন।
উল্লেখ্য, এদিন কলকাতা হাইকোর্টও SSC মামলায় বড় একটি নির্দেশ দিয়েছে (Kolkata High Court on SSC)। এবার গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি (SSC group-C group-D) ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা (tainted list) প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের। ওই তালিকায় প্রত্যেক দাগির বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে। রোল নাম্বার, নম্বর, বাবার নাম, ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে। ৩৫১২ দাগিদের তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে কমিশন (School Service Commission)। আদালত এবার কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ তালিকা চায়। OMR মিস ম্যাচ, ৱ্যাঙ্ক জাম্প, আউট অফ প্যানেল সহ ভিন্ন দাগিদের নামের তালিকা এবার প্রকাশ করতে হবে কমিশমকে। মামলার নিষ্পত্তির ওপরেই নির্ভর করবে এসএসসি গ্রুপ-ডি এবং গ্রুপ-সি নিয়োগ প্রক্রিয়া।
প্রসঙ্গত, এসএসসি-র নয়া নিয়োগ নিয়েও বিতর্ক ছড়িয়েছে। অতিরিক্ত ১০ নম্বর মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। কিন্তু এই সপ্তাহের শেষেই নবম-দশমে নিয়োগে ভেরিফিকেশন লিস্ট বেরনোর কথা। ওদিকে নয়া নিয়োগ পরীক্ষার মেধাতালিকাতেও অযোগ্য প্রার্থীদের নাম থাকার অভিযোগ। যে প্রসঙ্গে গত বৃহস্পতিবার (Kolkata High Court) হাইকোর্টে SSC মামলার শুনানিতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা (Justice Amrita Sinha। বিচারপতি অমৃতা সিনহা এসএসসি ২০২৫ নিয়োগ পরীক্ষায় (SSC 2025recruitment) অংশগ্রহণকারী চাকরিপ্রার্থীদের OMR শিট কমিশনের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যে ঘটনায় স্কুল সার্ভিস কমিশনকে (School Service Commission) উদ্দেশ করে বিচারপতি অমৃতা সিনহা (Justice Amrita Sinha)রীতিমতো তিরস্কারের সুরে বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিয়োগ হচ্ছে। প্রথম দিন থেকে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করা উচিত। নাহলে পরে আবার অনিয়মের অভিযোগ উঠবে।"
একইসঙ্গে, আরও অভিযোগ,২০১৬-র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অনেকে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এক্ষেত্রেও কারা প্যানেলের মেয়াদের শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও নিয়োগ পেয়েছেন? তাঁদের নামের তালিকাও তলব করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সেই তালিকা কমিশনকে আদালতে পেশ করতে হবে। এমনকি কমিশন ভেরিফিকেশন লিস্ট প্রকাশ করতে চললেও, বিচারপতি সিনহার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, "পরীক্ষার কি হবে কেউ জানে না, আর আপনি নথি যাচাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন?"
