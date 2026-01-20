English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • SSC Case Update: মাথায় বাজ SSC চাকরিপ্রার্থীদের! ২০২৫ সালে নিয়োগও বেআইনি? ৫৫ জনের দায়ের করা মামলায় অথৈ জলে ২৬ হাজারের চাকরি...

SSC Case Update: মাথায় বাজ SSC চাকরিপ্রার্থীদের! ২০২৫ সালে নিয়োগও বেআইনি? ৫৫ জনের দায়ের করা মামলায় অথৈ জলে ২৬ হাজারের চাকরি...

SSC case in High Court: এরই মাঝে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যায় স্কুল সার্ভিস কমিশন। অথচ মামলাকারী অভিজিৎ সাধুখাদের দায়ের করা মামলা ২০১৬ সালের নিয়োগ সংক্রান্ত রুলকে চ্যালেঞ্জ করে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 20, 2026, 08:09 PM IST
SSC Case Update: মাথায় বাজ SSC চাকরিপ্রার্থীদের! ২০২৫ সালে নিয়োগও বেআইনি? ৫৫ জনের দায়ের করা মামলায় অথৈ জলে ২৬ হাজারের চাকরি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম নির্দেশে হাইকোর্টে এসএসসি নয়া রুল চ্যালেঞ্জ। নতুন বিতর্কে নিয়োগ প্রক্রিয়া। 

Add Zee News as a Preferred Source

বারবার থমকে যাচ্ছে এসএসসির ২৬,০০০ নিয়োগ প্রক্রিয়া। বয়েজজনি ত সমস্যার কারণে সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। এবার সেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসির ২০১৬ রুলের পরিপন্থী ২০২৫ রুল । রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে  কিছু মামলা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চ ঘুরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। যে কারণে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করতে হয়েছিল এই মামলাকারীদের। এই সংক্রান্ত অন্য মামলায় খারিজ করলেও মামলাকারী অভিজিৎব সাঁধুখা সহ ৫৫ জন মামলাকারীদের মামলা চলতে থাকে সুপ্রিম কোর্টে। 

এরই মাঝে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যায় স্কুল সার্ভিস কমিশন। অথচ মামলাকারী অভিজিৎ সাধুখাদের দায়ের করা মামলা ২০১৬ সালের নিয়োগ সংক্রান্ত রুলকে চ্যালেঞ্জ করে। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে গত ২৬ শে নভেম্বর ২০২৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত বিষয় এবং অভিযোগ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেন। 

সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশ মেনে অভিজিৎ সাধুখা সহ ৫৫ জন মামলাকারী তারা মঙ্গলবার বিচারপতি অমৃতা সিনার এজলাসে দ্বারস্থ হন। এ দিন বিচারপতি অমৃতা সিনহা মামলাকারী অভিজিৎ সাধুখা সহ অন্যান্য মামলাকারিদের পক্ষের আইনজীবী আশীষ কুমার চৌধুরীর কাছে বিচারপতি জানতে চান, মামলায় এত দেরিতে কেন দায়ের করা হলো? উত্তরে আইনজীবী জানান ,এই মামলার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দায়ের করা হয়েছে। যেখানে মামলাকারীদের মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন যে ২০২৫ এর যে নিয়োগ সংক্রান্ত পুরো আইনটাই ২০১৬ সালের রুল না মেনে করা হয়েছে অর্থাৎ ২০১৬- রুলের পরিপন্থী ২০২৫ এর রুল বলে অভিযোগ।

বিচারপতি অমৃতা সিনহা মামলা গ্রহণ করেন।  স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি সাপেক্ষেই এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।  বিচারপতি অমৃতা সিনহা এসএসসিকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে ফলকনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

এদিকে,  ১৩,৪২১ শূন্যপদের জন্য দ্বিতীয় দফার ইন্টারভিউর দিন ঘোষণা করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ (West Bengal Board Of Primary Education)। এই দফায় ইন্টারভিউ হবে বাংলা মাধ্যমের স্কুলের জন্য। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৭,২৮,২৯ ও ৩০ জানুয়ারি আচার্য প্রফুল্ল ভবনে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। পর্ষদ (West Bengal Board Of Primary Education) আরও জানিয়েছে, ওই চারদিনের মধ্যে ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি কলকাতার চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। বাকি ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি হবে জলপাইগুড়ি জেলার চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ।ধাপে ধাপে সমস্ত জেলার প্রার্থীদের ইন্টারভিউ সম্পন্ন করা হবে।
পর্ষদ স্বচ্ছতার সঙ্গে কোনও আপোষ করতে চায় না। তাই বিজ্ঞপ্তিতে সাফ জানানো হয়েছে , কোনও প্রার্থীর তথ্য যাচাই করার পরে যদি তথ্য বা নথিতে গরমিল ধরা পড়ে তা হলে পর্ষদ ওই প্রার্থীর ইন্টারভিউ বাতিল করবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের দিন কল লেটার-এর সঙ্গে টেট শংসাপত্র-সহ প্রয়োজনীয় সব নথি নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ডিসেম্বরে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

আরও পড়ুন: Union Budget 2026: আসছে বিশাল চমক! বাজেটে মধ্যবিত্তের জন্য নির্মলার ম্যাজিক, ১৭ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত করমুক্ত চাকরিজীবীরা?

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটমুখী বাংলায় অন্তর্বতী বাজেটে কি নতুন বেতন কমিশনের চমক, বকেয়া DA? ২ ফেব্রুয়ারি রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
SSCSSC ScamWB state GovtSSC Examcourt orderSupreme CourtSSC Recruitment ScamCalcutta high courtSSC CaseMamata BanerjeeWest bengal
পরবর্তী
খবর

Female journalist attack in Beldanga: বেলডাঙা অশান্তিতে এবার NIA তদন্ত? বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের...
.

পরবর্তী খবর

Beldanga Unrest: বেলডাঙায় অশান্তিতে ধৃত বেড়ে ৩০, হাইকোর্টে জোড়া মামলা...বন্ধ ব্যবসা, ভাতে...