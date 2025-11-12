English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SSC: BIG UPDATE: অতিরিক্ত '১০ নম্বর' কি সবাই পাচ্ছেন?... SSC শুনানি চলাকালীন-ই 'ঐতিহাসিক' নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার...

SSC in Kolkata High Court: তখনই মোবাইল বের করে বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দেখান আদালতকে। যেখানে লেখা, মামলা চলাকালীন... বিচারপতি সিনহা স্পষ্ট জানিয়ে দেন...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 12, 2025, 12:21 PM IST
SSC: BIG UPDATE: অতিরিক্ত '১০ নম্বর' কি সবাই পাচ্ছেন?... SSC শুনানি চলাকালীন-ই 'ঐতিহাসিক' নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার...
ফাইল ফোটো

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কাটছে না SSC জট। একের পর এক মামলার জটে SSC। উচু ক্লাসে না পড়িয়ে শুধু অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর? নবম-দশম ক্লাসে শিক্ষকতা করা প্রার্থীদের একাদশ-দ্বাদশের জন্য কেন ১০ নম্বর? এই মর্মে মঙ্গলবারই দায়ের হয়েছিল মামলা। মামলাকারীর আবেদনের গুরুত্ব বুঝে সেই মামলা গ্রহণ করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আজই তার শুনানি। নবম দশমের শিক্ষকতা করা একজন প্রার্থী একাদশ দ্বাদশের পরীক্ষায় অভিজ্ঞতার জন্য কেন ১০ নম্বর পাবেন? কীসের অভিজ্ঞতা? কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই হাইকোর্টে মামলা (SSC in Kolkata High Court)। 

Add Zee News as a Preferred Source

উল্লেখ্য, গত ১৮ সেপ্টেম্বর এসএসসি-তে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার ৫৪ দিনের মাথায় ৭ নভেম্বর সেই ফল প্রকাশিত হয়। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যত ঝুলে রয়েছে কমিশনের অভিজ্ঞতার নিরিখে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলার রায়ের উপর। ইতিমধ্যেই প্রশ্নে ভুল সংক্রান্ত আরও একটি মামলাও চলছে হাইকোর্টে। অভিযোগ, এডুকেশনে ২টো, ইতিহাসে একটি ও ভূগোলে ৩টি প্রশ্ন ভুল ছিল। বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলেও, প্রশ্নে ভুল সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা এখনই কার্যকর হবে না।

এজলাসে মামলা শোনার সুযোগ শেষ...
এদিকে SSC নিয়ে একের পর এক মামলার মধ্যেই বিচারপতি অমৃতা সিনহার বড় নির্দেশ। স্কুল সার্ভিস কমিশনের কোনও মামলা হলেই সকাল থেকে হাইকোর্টে শয়ে শয়ে মামলাকারীরা ভিড় করতেন! কিন্তু এবার এভাবে মামলা শোনার সুযোগ শেষ। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এক মামলা চলাকালীন দু-পক্ষের আইনজীবীর মধ্যে তুমুল আইনি লড়াই বাধে। সেইসময় একদল অত্যুৎসাহী হাততালি দিয়ে একপক্ষের আইনজীবীর যুক্তিকে সমর্থন করতেই বিরক্ত বিচারপতি সিনহা মামলার মক্কেলদের বের করে দেন। 

তখনই মোবাইল বের করে বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দেখান আদালতকে। যেখানে লেখা, মামলা চলাকালীন তাঁদের পক্ষের মক্কেলরা যেন সকাল থেকে এজলাসে ভিড় করে থাকে! সেই নির্দেশ দেওয়া। তাতে আদালতের উপরে চাপ থাকবে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ওই মেসেজে। সেই মেসেজ বিচারপতি অমৃতা সিনহার হালকা চালে মন্তব্য, "এইভাবে কী আর চাপ দেওয়া যায়?" 

এরপরই তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আগামী দিনে বৃহৎ আকারে জনগণের সঙ্গে যুক্ত এমন মামলায় মক্কেলদের আর এজলাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের সেই বিচারপতি, যাঁর এজলাসে সকাল থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে সব শুনানির লাইভ হয়। সেই লাইভেই শুনে নিতে হবে শুনানি। শুনানির লাইভ দেখেই নিজেদের কৌতূহল মেটানোর পরামর্শ দেন বিচারপতি সিনহা।

আরও পড়ুন, Delhi Red Fort blast: 'মা, বাবা ও কৃতী', হাতে আঁকা ভালোবাসার ৩ চিহ্ন-ই চিনিয়ে দিল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন যুবককে...

আরও পড়ুন, Delhi Red Fort Blast: প্রতি সেকেন্ডে ৩,২০০ মিটার! 'বুস্টার বিস্ফোরক' ANFO কী? কেন এত শক্তিশালী? যাতে ছিন্নভিন্ন ১২ প্রাণ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
SSCKolkata high court
পরবর্তী
খবর

SIR IN Bengal: আচমকাই BLA নিয়োগের নিয়মে বড় বদল আনল কমিশন! বিজেপিকে সুবিধা করে দিতেই... তোপ তৃণমূলের...
.

পরবর্তী খবর

Delhi Red Fort blast: লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! রক্তাক্ত রাজধানীতে মৃত কমপক্ষে ৮