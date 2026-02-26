Firdous Shamim: যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত 'SSC-খ্যাত' হেভিওয়েট আইনজীবী ফিরদৌস শামিম, তদন্তে হেয়ার স্ট্রিট থানা...

Firdous Shamim: যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত 'SSC-খ্যাত' হেভিওয়েট আইনজীবী ফিরদৌস শামিম, তদন্তে হেয়ার স্ট্রিট থানা...
Firdous Shamim: হেয়ার স্ট্রিট থানায় ফিরদৌস শামিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এক মহিলা। তিনিও পেশায় আইনজীবী।
পিয়ালী মিত্র: SSC মামলা লড়ে রাতারাতি খবরের শিরোনামে চলে এসেছেন। সেই হেভিওয়েট আইনজীবী ফিরদৌস শামিম এবার নিজেই যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত! তাঁর বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন এক মহিলা। তিনিও পেশায় আইনজীবী। মামলা রজু করে তদন্তে নেমেছে পুলিস।
দিন কয়েক আগেই অবশ্য় সোশ্য়াল মিডিয়া বোমা ফাটিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্টে তিনি দাবি করেছিলেন, সিপিএমের এক প্রভাবশালী ‘চাকরিখেকো’ আইনজীবীর বিরুদ্ধে তাঁরই এক মহিলা সহকর্মী এবং দলের সমর্থক আইনজীবী রাজ্য সম্পাদকের কাছে বিস্ফোরক অভিযোগ জমা দিয়েছেন।
কুণালের দেওয়া তথ্য
---
১. অভিযুক্ত আইনজীবী নিজের প্রভাব ও মিডিয়া প্রচার ব্যবহার করে নানা ‘অপকর্ম’ (অসুরটাইপ আচরণ) করেছেন।
২. ভুক্তভোগী মহিলা পুলিসে যাওয়ার আগে দলের কাছে বিচার চেয়ে চিঠি দিয়েছেন।
৩. সেই চিঠির একটি কপি নাকি কুণাল ঘোষের হাতেও পৌঁছেছে।
৪. অভিযোগকারিনী মহিলা বর্তমানে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং তাঁকে মুখ বন্ধ রাখতে চাপ দেওয়া হচ্ছে।
কে সেই আইনজীবী? তা অবশ্য উল্লেখ করেননি কুণাল। কিন্তু পোস্টে ‘চাকরিখেকো’, ‘মামলা করে চাকরি বাতিলের কারিগর’ এবং ‘মিডিয়ায় ডায়লগবাজি’র মতো শব্দবন্ধ ব্যবহার ব্যবহার করে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন তিনি।
এসএসসি মামলায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের প্রসঙ্গে টেনে কুণালের দাবি ছিল, যে ব্যক্তি আইনি লড়াইয়ের নামে হাজার হাজার মানুষের রুজি-রোজগার কেড়ে নিয়েছেন, তাঁর আসল চরিত্র নাকি এবার দলের অন্দরেই ফাঁস হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন তুলেছিলেন, আলিমুদ্দিনের ‘পেয়ারেলালরা’ (বামেদের বুদ্ধিজীবী অংশ) কি এখন এই অভিযুক্তকে বাঁচাতে মাঠে নামবেন? নাকি ওই মহিলা আইনজীবীকে বিচার পাইয়ে দেবেন? স্পষ্ট অভিযোগ ছিল, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে অভিযোগকারিনীকেই চুপ করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে সিপিএম নেতৃত্ব।
