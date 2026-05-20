/SSC scam: SSC মামলায় বিরাট আপডেট: থমকে বিচার প্রক্রিয়া, হাইকোর্টে CBI

SSC scam: গ্রুপ ডি নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় শুনানির শুরু অনুমতি দিচ্ছে না নিম্ন আদালত, দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসএসসি মামলায় নয়া জট। হাইকোর্টের দ্বারস্থ সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সবুজ সংকেত মিললেও এখনও পর্যন্ত আটকে বিচার প্রক্রিয়া। কারণ, গ্রুপ ডি নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় শুনানির শুরু অনুমতি দিচ্ছে না নিম্ন আদালত।
এসএসসির তরফে আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী বলেন, 'সিবিআইয়ের তদন্তটা এক পর্যায়ে এসে মিলে গিয়েছে। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে একসাথে অর্ডার হয়েছে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ নিম্ন আদালতে কাজে লাগবে। সিবিআইয়ে তদন্তের যদি আলাদাভাবে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাহলে যারা সাক্ষী আছে, তারা কিন্তু আগে বুঝে যাবে, তাঁরা আলাদা সাক্ষী দেবে। ভেবেচিন্তে একটা জিনিস আদালতের সামনে তুলে ধরবে। তাতে কিন্তু সমস্যা হতে পারে'। তাঁর মতে, 'পুরো বিচার প্রক্রিয়াটা একসঙ্গে শুরু হলে সেটাই সঠিক হবে। না হলে আসামীদের সঠিকভাবে সাজা দেওয়া যাবে না'।
ঘটনাটি ঠিক কী? এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে চার FIR দায়ের করে সিবিআই। সেইমতোই চারটে আলাদা মামলাও হয়। পরবর্তীতে নিম্ম আদালতে চারটি একত্রিত করে শুনানি শুরুর নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআইয়ের দাবি, এসএসসির গ্রুপ ডি মামলাটির শুনানির শুরু অনুমতি দিচ্ছে না নিম্ন আদালত। ফলে গোটা বিচার প্রক্রিয়াটিই থমকে আছে।
