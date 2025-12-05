English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SSC Group C Group D BIG UPdate: সন্ধ্যেয় প্রকাশিত হল SSC ৩৫১২ জন অযোগ্যদের তালিকা! দেখে নিন আপনার নাম আছে কি না...

SSC tainted list: সেইকথা মতো গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র ৩৫১২জন অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করল SSC. তালিকায় দাগিদের রোল নাম্বার, নম্বর, বাবার নাম, ঠিকানা উল্লেখ। রোল নাম্বার এর পাশাপাশি কোন পদের জন্য তারা আবেদন করেছিলেন, তাদের অভিভাবকের নাম ও জন্মতারিখ উল্লেখ করে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হল এসএসসি ওয়েবসাইটে। ৩৫১২ জনের তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 5, 2025, 09:19 PM IST
SSC Group C Group D BIG UPdate: সন্ধ্যেয় প্রকাশিত হল SSC ৩৫১২ জন অযোগ্যদের তালিকা! দেখে নিন আপনার নাম আছে কি না...

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়:  কাটছে না SSC জট। একের পর এক মামলার জটে SSC। ২০১৬ র নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী (SSC Recruitment) গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির ৭২৯৩ জন দাগিদের (orders publication of list of Group C and Group D candidates) তালিকা প্রকাশের জন্য আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি অমৃতা সিনহা (Justice Amrita Sinha)। এবার গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি-র 'যোগ্য'দের (Eligible candidate of Group C and Group D ) তালিকা প্রকাশেরও নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে যোগ্যপ্রার্থীরা যাতে বয়সজনিত ছাড় পান এবং নতুন নিয়োগ অংশ নিতে পারেন সেই নির্দেশও দিল আদালত। 

সেইকথা মতো গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র ৩৫১২জন অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করল SSC. তালিকায় দাগিদের রোল নাম্বার, নম্বর, বাবার নাম, ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে। রোল নাম্বার এর পাশাপাশি কোন পদের জন্য তারা আবেদন করেছিলেন, তাদের অভিভাবকের নাম ও জন্মতারিখ উল্লেখ করে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হল এসএসসি ওয়েবসাইটে। ৩৫১২ জনের তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি।

আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ

ওএমআর মিস ম্যাচ, ব়্যাঙ্ক জাম্প, আউট অফ প্যানেল সহ ভিন্ন দাগিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।
২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলে থাকা প্রায় ২৬ হাজার জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই রায়ে গ্রুপ সি ও ডি-র বহু প্রার্থীও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

সেইসঙ্গে এসএসসির ১০ নম্বর বা টিচিং এক্সপেরিয়েন্স (Teaching Experience) সংক্রান্ত মামলাটি, আজ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গত কয়েকদিন ধরেই, বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এসএসসির ১০ নম্বর মামলার শুনানি চলছে। আজকে অর্থাত্‍ ১লা ডিসেম্বর, অমৃতা সিনহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন রাখেন। 

সেইসঙ্গে এসএসসির ১০ নম্বর বা টিচিং এক্সপেরিয়েন্স (Teaching Experience) সংক্রান্ত মামলাটি, আজ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গত কয়েকদিন ধরেই, বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এসএসসির ১০ নম্বর মামলার শুনানি চলছে। আজকে অর্থাত্‍ ১লা ডিসেম্বর, অমৃতা সিনহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন রাখেন। 

কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতেই ১০ নম্বর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকটি প্রশ্ন। এদিন শুনানিতে সওয়াল পর্বে সেই প্রশ্নই তুলে ধরা হয়। 

নতুন নিয়োগ বিধি নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলল আদালত। অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত নম্বর কড়া প্রশ্ন আদালতের। যারা নবম - দশম শ্রেণীর শিক্ষকতা করেছেন তাদের একাদশ - দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতার নম্বর দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত- প্রশ্ন বিচারপতির

পাশাপাশি, যারা প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষকতা করেছেন তাদের নবম - দশম বা একাদশ - দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নম্বর দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত- প্রশ্ন বিচারপতি অমৃতা সিনহার।

নতুন নিয়োগ ঘিরে ইতিমধ্যেই দায়ের হয়েছে একাধিক মামলা। সেই মামলায় এই অভিযোগও তোলা হয়েছে যে যারা স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত ছিলেন তাদেরও পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

