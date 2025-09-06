English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SSC Exam: 'দাগি'দের নাম ও রোল নম্বর দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে নোটিশ!

SSC Exam:  সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ফের নিয়োগ এসএসসিতে। আগামীকাল, রবিবার শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 6, 2025, 07:45 PM IST
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: রাত পোহালেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। 'অযোগ্যদের মধ্যে পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁদের নাম বা রোল নম্বরে ভিত্তিতে যেন কোন বসার ব্যবস্থা না করা হয়', পরীক্ষাকেন্দ্রে বাইরে ঝুলিয়ে দেওয়া হল নোটিশ। সঙ্গে নাম ও রোল নম্বরও। যাতে কোনওভাবেই অযোগ্যরা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে না পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ফের নিয়োগ এসএসসিতে। আগামীকাল, রবিবার শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি। ছুটির দিনেও পরীক্ষার্থীদের  যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত গণ পরিবহণ ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে পরিবহন দফতর।

বাস:

সাধারণ রবিবার বাসের সংখ্যা অনেকটাই কম থাকে। ব্যতিক্রম কাল। পরিবহণ দফতর জানিয়েছে, রবিবার সরকারি বাস থাকবে অন্যান্য দিনের থেকে বেশি। প্রতিটি ডিপোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি রুটে পরীক্ষা শুরুর আগে এবং পরীক্ষা শেষের পর গড়ে ২০ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট অন্তর অন্ততঃ একটি করে বাস চালাতে হবে। বিশেষত শহরের প্রবেশ পথ রেল স্টেশনের সঙ্গে সংযোগকারী রুটে বাসের সংখ্যা অনেক বাড়ানো হচ্ছে কাল। বেসরকারি বাস মালিকদেরও পরিবহন দফতর থেকে বেশি বাস রাস্তায় রাখার ব্যাপারে আবেদন জানানো হয়েছে। বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস, জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট এবং সিটি সাবার্বান বাস সিন্ডিকেট জানিয়ে দিয়েছে কাল শহরের রাস্তায় সাড়ে তিন হাজার বেসরকারি বাস মিনিবাস থাকবে। পরীক্ষা শুরু ও শেষের সময়ে রেল স্টেশনের রুটে বেসরকারি বাস চলবে ৫ মিনিট অন্তর।

মেট্রো:

ব্লু লাইনে কাল সকালের প্রথম ও রাতের শেষ ট্রেনের সময় সারণী অপরিবর্তিত রেখে মোট ১৩০টি ট্রেন চলাচল করবে। পরীক্ষার আগে পরে ৮ মিনিট অন্তর ট্রেন চালানো হবে। ব্লু লাইনে মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহীদ পর্যন্ত অংশে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থার কাজের জন্য যে ট্র্যাফিক ব্লকের পরিকল্পনা ছিল আগামীকাল সেটা বাতিল করা হয়েছে।  গ্রিন লাইনে কাল ১০৪টি ট্রেন চলাচল করবে। পরীক্ষার আগে এবং পরে ১৫ মিনিট অন্তর মেট্রো পাওয়া যাবে। 

লোকাল ট্রেন:

লোকাল ট্রেন রবিবারের শিডিউল অনুয়ায়ী না চলে কাল সকালের দিকে এবং বিকেলের পর সাধারণ দিনের মতো ফ্রিকোয়েন্সি তে যাতায়াত করবে। কিছু ট্রেন রবিবার চলে না। সেই ট্রেনের শিডিউল পরীক্ষার সময়ের মধ্যে এনে ফেলা হয়েছে। যাতে আগে পরে ট্রেন পেতে পরীক্ষার্থীদের কোনো সমস্যা না হয়। 

ফেরি সার্ভিস:

হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার ফেরি সার্ভিস অন্যান্য সাধারণ কাজের দিনের মতো পরিষেবা দেবে। প্রয়োজনে ফেরি চলাচলের সময়ের ব্যবধান কমানো হবে।

 

