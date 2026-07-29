/SSC-তে নিয়োগের বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! কবে, শূন্যপদ কত? জেনে নিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের নিয়োগ এসএসসিতে। 'এই শিক্ষাবর্ষেই আমরা প্রায় ৫০ হাজার নিয়োগ করতে পারব', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। বললেন, 'ওবিসি সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হয়েছে। ফলে আগামী দিনে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্কুল সার্ভিস কমিশনে সব ধরনের রাজনৈতিক নিয়োগ বন্ধ করা হয়েছে। শিক্ষক,অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনওরকম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকবে না'। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সমতুল না করতে পারি তাহলে সকলেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকবে এবং সরকারি স্কুলগুলি পিছিয়ে পড়বে'। বলেন, 'শিক্ষাকে বেসরকারীকরণ করার প্রবণতা বিগত সরকারের আমলে দেখা গিয়েছে। এবছর সরকারি স্কুল ও কলেজে ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে। ২০২০ জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে জুড়বে রাজ্য'।
রাজ্য়ও টাকা দেবে, কেন্দ্রও টাকা দেবে। আজ, সোমবার থেকেই বাংলায় শুরু হল কম্পোজিট স্কুল গ্রান্ট প্রদান। ৮০,৩৭৫ সরকারি ও সরকার অনুমোদন প্রাপ্ত স্কুলকে আর্থিক সাহায্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তিন বছর ধরে বিগত সরকারের ভুল নীতি, দাম্ভিকতা ও শিক্ষাকে অবহেলা করার কারণে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কোনও কারণ ছিল না। ইতিমধ্যেই এই টাকা প্রতিটি স্কুলের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছে। হয়তো বিরাট অঙ্কের টাকা নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় টাকা। আমি বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন অনেক স্কুলের পক্ষ থেকে আমাকে বলা হত যে কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা আসে না, এটা দেখুন। আমি বিধানসভায় অনেকবার এটা বলেছি'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'কোনও সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবহেলা করে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন করতে পারে না, যতই ফ্লাই ওভার বানান'। বলেন, 'যেহেতু শিক্ষা যৌথ তালিকায় রয়েছে তাই কেন্দ্রের শিক্ষা সংক্রান্ত সব সহযোগিতা আমরা পাব। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে গেলে প্রথম দরকার পরিকাঠামোর উন্নতি করা। অক্টোবরের মধ্যে আরও ২০ শতাংশ ডিএ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়, তবে ধীরে ধীরে আমরা এই গ্যাপ পূরণ করব।'
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