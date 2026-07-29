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SSC-তে নিয়োগের বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! কবে, শূন্যপদ কত? জেনে নিন

Suvendu Adhikari: 'ওবিসি সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হয়েছে। ফলে আগামী দিনে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন‌ও সমস্যা হবে না'।  

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 29, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:24 PM IST
SSC-তে নিয়োগের বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! কবে, শূন্যপদ কত? জেনে নিন
Image Credit: এসএসসিতে নিয়োগের বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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