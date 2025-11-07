SSC: আজই SSC-র একাদশ ও দ্বাদশের ফলপ্রকাশ! কীভাবে, কত নম্বর পেলে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাবেন প্রার্থীরা?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SSC Result Out: আজ ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ। এরপর এর সঙ্গে অ্যাকাডেমিকসের ১০ নম্বর ও অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর যোগ করে মোট ৮০ নম্বরের ভিত্তিতে তৈরি হবে ইন্টারভিউ ও ভেরিফিকেশন লিস্ট। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 7, 2025, 01:26 PM IST
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্য়ায়: আজ SSC-র ফলপ্রকাশ। আজ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC result out)। এক্ষেত্রে যতজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ৬০ নম্বরের ভিত্তিতে কত পেয়েছেন তা দেখতে পাবেন। এই রেজাল্ট বেরনোর পরই আগামী কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাওয়া প্রার্থীদের তালিকা।

কমিশন সূত্রে খবর, ইন্টারভিউতে প্রতি একটি সিটের জন্য ১:৬ এই অনুপাতে ডাকা হবে প্রার্থীদের। কিন্তু কত নম্বর পেলে প্রার্থীরা ডাক পাবেন? কমিশনের বিধি থেকে স্পষ্ট যে প্রতিটি বিষয়ে কত সংখ্যক শূন্য পদ আছে তার উপরে নির্ভর করবে প্রার্থীদের ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়া। অর্থাৎ কোনও বিষয়ে যদি ১০টি খালি পদ থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে ১৬ জন ডাক পাবেন। যদি দেখা যায় যে আশিতে আশি নম্বর পেয়েছেন ১৬ জন  তাহলে ওই ১৬ জনকেই ডাকা হবে। সেক্ষেত্রে ৭৯ নম্বর পাওয়া ব্যক্তি ডাক পাবেন না।

আবার যদি দেখা যায় যে আশিতে আশি পাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা ২০ জন, তাহলে ২০ জনই ডাক পাবেন। আবার যদি দেখা যায় যে আশি পাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা ৬ আর ৭৯ পাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা ২০ জন, তাহলে ২৬ জনকেই ডাকা হবে ইন্টারভিউতে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ১:৬ এর নিয়ম মানা হবে না তার কারণ একই নম্বরে অনেক ব্যক্তি রয়েছেন। আজ ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে। এরপর এর সঙ্গে অ্যাকাডেমিকসের ১০ নম্বর ও অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর যোগ করে মোট ৮০ নম্বরের ভিত্তিতে তৈরি করা হবে ইন্টারভিউ ও ভেরিফিকেশন লিস্ট। সেই তালিকা এরপর প্রকাশ করা হবে। 

প্রসঙ্গত, রাজ্যের ২৬,০০০ চাকরি বাতিলের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পরীক্ষা নেওয়া হয় গত ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর। এবার ফলাফল প্রকাশের পালা। ওদিকে এসএসসি সূত্রে খবর, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। 

