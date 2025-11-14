SSC: BIG UPDATE: যোগ্যদের মধ্যে কতজন ডাক পাচ্ছেন... শনিবারই ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করবে SSC!

SSC: BIG UPDATE: যোগ্যদের মধ্যে কতজন ডাক পাচ্ছেন... শনিবারই ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করবে SSC!
SSC Interview List: সার্টিফিকেট ভেরিফাই করানোর জন্য কলকাতাতেই আসতে হবে ডাক পাওয়া ক্যান্ডিডেটদের। প্রতি একটি শূন্যপদের জন্য ১:৬ এই অনুপাতে প্রার্থীদের ইন্টারভিউ ও ভেরিফিকেশনের (Verification) জন্য ডাকা হবে।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্য়ায়: কারা ডাক পেতে চলেছেন ইন্টারভিউতে (SSC Innterview)? তার উত্তর সম্ভবত মিলতে চলেছে শনিবার। কারণ, শনিবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়ার তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা (SSC Innterview List)। একাদশ ও দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগের জন্য চাকরিপ্রার্থীদের ডাকা হবে ইন্টারভিউতে (SSC teacher Recruitment)। সেই তালিকা-ই প্রকাশ করবে কমিশন (School Service Commission)।
ইতিমধ্যেই একাদশ ও দ্বাদশের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার (SSC Written Test) ৬০ নম্বরের মধ্যে কে কত পেয়েছেন, তা জানেন। এই লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে যোগ হবে অ্যাকাডেমিক স্কোরের (Academic Score) ১০ নম্বর ও অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর। অর্থাৎ মোট ৮০ নম্বরের ভিত্তিতে কে কত পেয়েছেন সেটা দেখা হয়েছে। এরপর প্রতি একটি শূন্যপদের জন্য ১:৬ এই অনুপাতে প্রার্থীদের ইন্টারভিউ ও ভেরিফিকেশনের (Verification) জন্য ডাকা হবে।
আগামী সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে ভেরিফিকেশনের কাজ। সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ভেরিফাই করানোর জন্য কলকাতাতেই আসতে হবে ডাক পাওয়া ক্যান্ডিডেটদের। ভেরিফিকেশন হয়ে গেলে তারপর শুরু হবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। এই তালিকাতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, যোগ্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কতজন একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউতে ডাক পাচ্ছেন।
প্রসঙ্গত, অভিজ্ঞতার নিরিখে ১০ নম্বর সবাই পাবেন কিনা, সেই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলছে (SSC Case in Kolkata High Court)। উচু ক্লাসে না পড়িয়ে শুধু অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর? নবম-দশম ক্লাসে শিক্ষকতা করা প্রার্থীদের একাদশ-দ্বাদশের জন্য কেন ১০ নম্বর? এই মর্মে দায়ের হয় মামলা। মামলাকারীর আবেদনের গুরুত্ব বুঝে সেই মামলা গ্রহণ করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বুধবার হয় শুনানিতে। তবে বুধবার কোনও মীমাংসা হয়নি। ২৮ তারিখ পরবর্তী শুনানি।
'১০ নম্বর' প্রশ্নে আদালতের বক্তব্য
অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ১০ নম্বর দেওয়া নিয়ে আদালতের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ে কমিশন। নবম-দশম প্রার্থীরা কি একাদশের-দ্বাদশ নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার নিরিখে ১০ নম্বর পেতে পারেন? তাদের তো একাদশ-দ্বাদশে পড়ানোর অভিজ্ঞতা-ই নেই!এটাই ছিল আবেদনকারীর মূল বক্তব্য। আদালত স্পষ্ট বলে, "২০২৫-এ নিয়োগের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় ইস্যু"। পাশাপাশি বিচারপতি অমৃতা সিনহা, কমিশনের কাছে এও জানতে চান, "যারা ২০১৬ সালে পরীক্ষায় বসেননি তাঁরাও কি ১০ নম্বর পাবেন?"। শুনানির পর মামলার নথি সব পক্ষকে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি সিনহা।
উল্লেখ্য, গত ১৮ সেপ্টেম্বর এসএসসি-তে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার ৫৪ দিনের মাথায় ৭ নভেম্বর সেই ফল প্রকাশিত হয়। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ভবিষ্যত ঝুলে রয়েছে কমিশনের অভিজ্ঞতার নিরিখে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলার রায়ের উপর।
