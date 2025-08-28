English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Supreme Court On SSC: ‘হুঁশিয়ারি’ SSC-কে! ৭ দিনে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশের নির্দেশ কমিশনকে...

SSC Scam: আগামী ৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা হবে। ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যোগ্য শিক্ষকরা আবেদন করতে পারবেন। তার আগে সাত দিনের মধ্যে অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 28, 2025, 12:35 PM IST
Supreme Court On SSC: ‘হুঁশিয়ারি’ SSC-কে! ৭ দিনে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশের নির্দেশ কমিশনকে...
প্রতীকী ছবি

রাজীব চক্রবর্তী: এসএসসি (SSC) শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court)। আগামী সাত দিনের মধ্যে যোগ্য এবং অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। নোটিস করা হল সব পক্ষকে। এতদিন যোগ্য এবং অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ না করায় ভর্ৎসনা করা হল কমিশনকে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, ভুয়ো প্রক্রিয়ার জেরে যারা নির্দোষ অথচ চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের জীবন নষ্ট হয়েছে।

এই অবস্থার জন্য দায়ী স্কুল সার্ভিস কমিশন, বোর্ড এবং রাজ্য সরকার। আদালতের পর্যবেক্ষণ—“এর বেশি কিছু বলার নেই।” নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও সতর্কবার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন বিচারপতিরা জানিয়ে দেন, গোটা প্রক্রিয়ার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। নির্দেশে কোনও ধরনের কারচুপি বা গরমিল ধরা পড়লেই আদালত সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে। 

ফলে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্য সরকারের উপর চাপ আরও বাড়ল। আদালতের কড়া অবস্থানের পর নতুন নিয়োগের বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা বজায় থাকে, সেদিকেই এখন নজর চাকরিপ্রার্থীদের। আদালতের নির্দেশ, অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই যোগ্য কারা স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে জানান বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ। 

তবে এসএসসি পরীক্ষার দিনক্ষণ পিছনো নিয়ে পরীক্ষার্থর আবেদনে হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনেই হবে এসএসসি পরীক্ষা। সেপ্টেম্বরের ৭ ও ১৪ তারিখ এই পরীক্ষা হওয়ার কথা। পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো জনৈক পরীক্ষার্থীর মামলা খারিজ করে দেওয়া হল। এমনকী তালিকায় ‘অযোগ্য’ চাকরিপ্রার্থীদের নাম নিয়ে যে মামলা হয়েছিল, তাও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
SSCteacher recruitment corruption caseCBI chargesheet on SSC Scam
