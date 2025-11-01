SSC: BIG NEWS! 'অযোগ্য' ৩৪০০, তালিকা প্রকাশ করবে SSC...
SSC recruitment: গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-তে নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে স্বচ্ছতা থাকে ও নতুন করে কোনও সমস্যা তৈরি না হয়, তাই এই 'টেইন্টেড' বা 'অযোগ্য' তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন।
শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: শিক্ষকদের পর এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র তে যারা 'টেইন্টেড', মানে 'অযোগ্য, তাদের তালিকা প্রকাশ করার পথে স্কুল সার্ভিস কমিশন। আগামী ৩ তারিখ থেকে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-তে নিয়োগের জন্য আবেদন গ্রহণ করা শুরু হবে। তার আগেই এই তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন।
এক্ষেত্রে কোর্টে কমিশনের তরফে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে গ্রুপ ডি-তে প্রায় ২৩০০ ও গ্রুপ সি-তে প্রায় ১১০০ 'টেইন্টেড' বা 'অযোগ্য' রয়েছে। তাই গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-তে নিয়োগের ক্ষেত্রেও যাতে স্বচ্ছতা থাকে এবং নতুন করে কোনও সমস্যা তৈরি না হয়, তাই এই 'টেইন্টেড' বা 'অযোগ্য' তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। ঠিক যেমনটা করা হয়েছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে। খবর শিক্ষা দফতর সূত্রে।
প্রসঙ্গত, নভেম্বরের শুরুতেই এসএসসি-র ফলপ্রকাশ হওয়ার কথা। গত ৭ সেপ্টেম্বর এবং ১৪ সেপ্টেম্বর নেওয়া হয় নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। পরীক্ষার মডেল উত্তরপত্রও আপলোড করে দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেই উত্তর চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ পেয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। মোট ৫৩৪টি আবেদন জমা পড়ে। সেই আবেদনগুলি খতিয়ে দেখেন বিশেষজ্ঞরা।
এখন তারপর সঠিক উত্তর আপলোডের পর নভেম্বরের শুরুতেই এসএসসি ফলপ্রকাশ হওয়া কথা। উল্লেখ্য, ২০১৬-র এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। চাকরিহারা হন হাজারে হাজারে। আদালতে সেই লড়াই এখনও চলছে।
