SSKM Hospital: আরজি করের পরে এসএসকেএম; হাসপাতালে রহস্যমৃত্যু, সাফাইকর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার
SSKM Hospital: এসএসকেএম হাসপাতালের ওপিডি বিল্ডিংয়ের চারতলা থেকে এক চুক্তিভিত্তিক কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম ইমরান সর্দার (২২), তিনি গ্যাস্ট্রো বিভাগের সাফাই কর্মী ছিলেন। আজ সকালে চারতলার ৮ নম্বর ঘরে তাঁর দেহ দেখতে পান অন্য কর্মীরা।
অয়ন শর্মা: আরজিকরের পর এসএসকেএম-এ(SSKM) রহস্যমৃত্যু। শুক্রবার সকালে হাসপাতালের নিউ ওপিডি বিল্ডিংয়ের চারতলা থেকে উদ্ধার ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি হাসপাতালেরই এক চুক্তিভিত্তিক কর্মী।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কর্মীর নাম ইমরান সর্দার (২২)। তিনি এসএসকেএম-এর গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি বিভাগে চুক্তিভিত্তিক সাফাই কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শুক্রবার সকালে হাসপাতালের মেন ব্লকের ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত গ্যাস্ট্রো ওপিডি বিল্ডিংয়ের চারতলার ৮ নম্বর ঘরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান অন্য সহকর্মীরা।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিস। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মাত্র ২২ বছর বয়সী এক যুবকের এই চরম পদক্ষেপের পিছনে মানসিক অবসাদ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
অন্যদিকে, আজই আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অস্বাভাবিক মৃত্যু। হাসপাতালের লিফটে আটকে পড়ে ব্যক্তির মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা লিফটের ভেতরে আটকে ছিলেন ওই ব্যক্তি। পরে তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলেও, ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়।
আরও জানা যায়, ৪০ বছরের অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চার বছর ১১ মাসের ছেলে আয়ুষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখাতে এনেছিলেন আরজি করে। ছেলের পায়ে আঘাত লেগেছিল। তাকে গতকাল, বৃহস্পতিবার রাতে আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার বিল্ডিংয়ে নিয়ে আসা হয়। তিনতলায় ওটি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আজ, শুক্রবার ভোরে চারটে-পাঁচটা নাগাদ লিফটে করে অরূপবাবু নেমে আসছিলেন গ্রাউন্ড ফ্লোরে। তখনই ঘটে যায় এই ভয়ংকর বিপত্তি।
তবে, ঘটনা সম্বন্ধে পরে অন্যরকম জানা যায়। আজ, শুক্রবার ভোররাতে চারটে পাঁচ মিনিটে অস্ত্রোপচারের কারণে উপরে ওঠার সময় ঘটে ভয়াবহ ঘটনা। চার বছরের সন্তান ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ তলায় উঠতে গিয়ে লিস্টে আটকে পড়েন অরূপ। একই সঙ্গে আটকে যায় তাঁর চার বছরের সন্তানও। হাসপাতাল সূত্রে খবর, চার বছরের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে, মূলত মৃত্যু হয় বাবার।
প্রথমে ওই শিশু লিফটে আটকে গেলে তাকে কোনরকমে উদ্ধার করলেও অরূপ নিজে আটকে যান লিফটে। এরপর যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে লিফটটি তাঁকে টানতে-টানতে নিয়ে যায় চারতলায়। তাঁকে পরে চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে গেলে অরূপকে মৃত বলে ঘোষণা করেন তাঁরা। গুরুতর ভাবে আহত হয় চার বছরের শিশুপুত্রও। এই ঘটনা লিফটের অব্যবস্থার কারণে ও হাসপাতালের মেনটেনেন্সের অভাবেই ঘটেছে বলে অভিযোগ।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
