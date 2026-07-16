/বিশ্বের ৪১তম বিরল ঘটনা! ভাঙল ফরাসি রেকর্ড, জন্মগত ত্রুটি মুছে ১৩ বছরের কিশোরকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাল SSKM

অয়ন শর্মা: গল্প নয়, একদম সত্যি। বছর তেরোর বালকের লেজ কেটে বাদ দিলেন চিকিত্সকরা! তাও আবার ২৩ সেন্টিমিটার লম্বা! ঘটনাটি ঘটেছে এসএসকেএম হাসপাতালে।
মানব দেহে লেজ! ওই বালকের বাড়ি উত্তরবঙ্গ। লেজের মতো দেখতে কোনও অঙ্গ-প্রত্যক্ষ নয়। জন্ম থেকে তাঁর শরীরের লেজই! বয়সের সঙ্গে লেজটি আকারে বাড়ছিল। স্বাভাবিক কারণে রীতিমতো সমস্যা পড়তে হচ্ছিল ওই কিশোরকে। বসতে গেলেই ব্য়াথা লাগত। বন্ধুরাও মজা করত।
ওই কিশোরকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের লোকেরা। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এসএসকেএমে। সম্প্রতি অপারেশন করে লেজটি বাদ দিয়েছেন চিকিত্সকরা। সার্জেন্ট সব্যসাচী বক্সী জানিয়েছেন,'মানবদেহে দুই রকমের লেজ দেখা যায়। যার মধ্যে একটি হল ‘সিউডো হিউম্যান টেইল’ অর্থাৎ কোমরের নীচের অংশে থাকা টেরাটোমা টিউমার ধীরে ধীরে লেজের আকার নেয় বা জন্মগত ভাবে মেরুদণ্ডের গঠনগত ত্রুটি লেজের মতো ফুলে ওঠে। এটিকে নকল লেজ বলা হয়। বিশ্বে এমন লেজের ঘটনা ২০০টি মতো উল্লেখ রয়েছে। তবে ওই কিশোরে লেজটি তেমন নয়'।
তাহলে? চিকিত্সকরা জানিয়েছেন, ওই কিশোরের ‘ট্রু হিউম্যান টেইল’ ছিল। মাতৃগর্ভে সাধারণত ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে ভ্রুণের শরীরে ওই লেজ দেখা যায়। তাতে ১০-১২টি মত ছোট হাড় ও নরম টিস্যু থাকে। আট সপ্তাহের মধ্যে সেই হাড় ও টিস্যু ভ্রুণের শরীরের মধ্যেই মিশে যায়। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হয় না, তাদের লেজ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। যেমন ওই কিশোরের ক্ষেত্রে হয়েছিল।
বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণা পত্রের তথ্য অনুযায়ী এমন ৪০টি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ফরাসি একটি গবেষণাপত্রে সর্বোচ্চ ২২ সেন্টিমিটার লম্বা লেজ অস্ত্রোপচারের কথা জানা গিয়েছে। এসএসকেএমের ঘটনাটি ৪১ তম।’’
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