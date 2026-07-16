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বিশ্বের ৪১তম বিরল ঘটনা! ভাঙল ফরাসি রেকর্ড, জন্মগত ত্রুটি মুছে ১৩ বছরের কিশোরকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাল SSKM

13-year-old boy tail surgery:  বছর তেরোর বালকের লেজ কেটে বাদ দিলেন চিকিত্‍সকরা! তাও আবার ২৩ সেন্টিমিটার লম্বা!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 16, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:39 PM IST
বিশ্বের ৪১তম বিরল ঘটনা! ভাঙল ফরাসি রেকর্ড, জন্মগত ত্রুটি মুছে ১৩ বছরের কিশোরকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাল SSKM
Image Credit: এসএসকেএমে বিরল অপারেশনSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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