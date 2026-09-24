/SSKM-এ নতুন কায়দায় দালালচক্র! এবার জাল OPD টিকিট বানিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

পিয়ালী মিত্র: SSKM হাসপাতালে ফের দালালচক্রের হদিশ। আগেও একাধিকবার হাসপাতাল চত্বর থেকে দালাল ধরা পড়েছে। তবে এইবারের অভিযোগের ধরন আরও গুরুতর। অভিযোগ, রোগীদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হবে না বলে প্রলোভন দেখিয়ে জাল OPD টিকিট বানিয়ে দিত দালালরা।
হাসপাতালের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিস। তদন্তে উঠে আসে তিনজনের নাম- আশাদ আলি, শাহিদ এবং ভিহিদ আহমেদ। দুজন হাওড়া। একজন কডেয়ার বাসিন্দা। অভিযোগ, রোগী বা তাঁদের পরিজনদের বলা হত, লাইনে না দাঁড়িয়েই অন্যভাবে SSKM-এর OPD টিকিটের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সেই প্রলোভনে রাজি হলে অভিযুক্তরা জাল OPD টিকিট তৈরি করে আসল বলে রোগীদের হাতে তুলে দিত। সেই টিকিট নিয়ে রোগীরা আউটডোরে দেখাতে গেলে বিষয়টি নজরে আসে।
শুধু তাই নয়, টিকিটের প্রকৃত মূল্যের থেকেও বেশি টাকা রোগীদের কাছ থেকে নেওয়া হত বলে অভিযোগ। ফলে একদিকে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা, অন্যদিকে সরকারি কোষাগারেরও ক্ষতি করা হচ্ছিল বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ। এই ঘটনায় ভবানীপুর থানায় ২৩ সেপ্টেম্বর মামলা দায়ের হয় MSVP- র অভিযোগ। BNS-এর একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বরই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এখন প্রশ্ন, SSKM হাসপাতালের OPD টিকিট ব্যবস্থার ফাঁক কীভাবে কাজে লাগাত এই চক্র? এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
কীভাবে চলত জাল OPD টিকিটের চক্র?
পুলিস সূত্রে খবর, চক্রের এক সদস্য প্রথমে SSKM-এর বিভিন্ন OPD-র লাইনে থাকা রোগী ও তাঁদের পরিজনদের টার্গেট করত। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর ঝামেলা এড়িয়ে বিনা লাইনে OPD টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত। এর বিনিময়ে রোগী বা তাঁর পরিবারের কাছ থেকে নেওয়া হত টাকা। এরপর রোগী বা তাঁর পরিজনকে নিয়ে যাওয়া হত SSKM হাসপাতাল লাগোয়া একটি জেরক্সের দোকানে।
পুলিসের দাবি, কারও কাছে আধার কার্ড না থাকলে অন্য ব্যক্তির আধার নম্বর ব্যবহার করে সেখানেই তৈরি করা হত জাল OPD টিকিট। সেই টিকিটকেই আসল বলে রোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হত। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই SSKM লাগোয়া ওই জেরক্সের দোকানটি সিল করেছে পুলিস। পুলিস সূত্রে আরও খবর, ধৃত তিনজনের মধ্যে একজন ওই জেরক্সের দোকানের মালিক।
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