Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /SSKM-এ নতুন কায়দায় দালালচক্র! এবার জাল OPD টিকিট বানিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

SSKM-এ নতুন কায়দায় দালালচক্র! এবার জাল OPD টিকিট বানিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

SSKM hospital: SSKM হাসপাতালে রোগীদের থেকে বেশি টাকা নিয়ে জাল OPD টিকিট বিক্রির চক্র ধরা পড়েছে। হাসপাতাল সংলগ্ন একটি জেরক্স দোকানে অন্য ব্যক্তির পরিচয়পত্র দিয়ে এই ভুয়ো টিকিট তৈরি করা হত। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিস তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 24, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:27 AM IST
SSKM-এ নতুন কায়দায় দালালচক্র! এবার জাল OPD টিকিট বানিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
উপকূল কাঁপিয়ে ঢুকল অতি গভীর নিম্নচাপ! ২০০ মিমি ভয়ংকর বৃষ্টির অশনি সংকেত, ভাসতে চলেছে
2
3
4
5