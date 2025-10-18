SSKM Hospital: SSKM-এর নতুন উডবার্ন-২ ওয়ার্ডে থাকবে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা! ভাড়া কত? রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর জানাল...

SSKM Hospital: SSKM-এর নতুন উডবার্ন-২ ওয়ার্ডে থাকবে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা! ভাড়া কত? রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর জানাল...
এসএসকেএম নতুন উডবার্ন ওয়ার্ডে থাকবে স্যুট। ভাড়া কত? স্বাস্থ্যভবন জানাল, 'সিঙ্গল স্যুট-৮ হাজার টাকা। HDU সুবিধা নিয়ে- ১২ হাজার টাকা ITU সুবিধা নিয়ে ১৫ হাজার টাকা'।
অয়ন শর্মা: গত ১৮ জানুয়ারি এস এস কে এম হাসপাতালে 2য় উডবার্ন ব্লক এর উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার নাম অনন্য। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ১৩১ বেডের এই নতুন ভবনে থাকবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। যা একটা বেসরকারি হাসপাতাল চিকিৎসা পরিকাঠামোকে রীতিমতো টেক্কা দিতে পারে।
এবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে, উডবার্ন -২ অনন্য ভবনে চিকিৎসার জন্য কত খরচ হতে পারে, তার সরকারিভাবে রেট চার্ট নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল-
১. সিঙ্গেল কেবিনের জন্য প্রত্যেকদিনের ভাড়া ৫০০০ টাকা।
২.সিঙ্গল ডিলাক্স স্যুইটের একদিনের ভাড়া ৮০০০ হাজার টাকা।
৩.ভেন্টিলেশন ছাড়া হাই ডেফিসিয়েন্সি ইউনিটের একদিনের খরচ ১২ হাজার টাকা।
৪. ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের একদিনের ভাড়া ১৫০০০ টাকা।
এছাড়াও প্রতিদিন দুপুর তিনটা থেকে ওপিডি ক্লিনিক এর সুবিধা মিলবে, প্রাইভেট কেভিন বিল্ডিং অনন্যতে। ডাক্তার দেখাতে খরচা করতে হবে ৩৫০ টাকা। SSKM আরও আধুনিক করতে পড়ুয়াদের জন্য ছাত্রাবাস, পুলিসের জন্য ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট। সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারের সংস্কার থেকে শুরু করে ডিজিটাল ম্যামোগ্রাফি সিস্টেম।
মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, 'উডর্বান নতুন ভবন হচ্ছে। যেটা প্রাইভেট ভালো নার্সিংহোমকে টেক্কা দেবে। এখানে কিন্তু কোনও তারতম্য় রাখা হয়নি। আমি ভর্তি হলে যা টাকা দেব, আরেকজন ভর্তি হলেও সে টাকা লাগবে'। তাঁর কথায়, 'এখানকার ডাক্তারাই থাকবেন, এখানকার সিস্টাররাই থাকবেন। সুতরাং তাঁদের খরচাটা তো তুলতে হবে, কোথা থেকে পাবে? নার্সিংহোমে সকলে সুযোগ পায়, কারণ আমাদের স্বাস্থ্য প্রকল্প আছে, স্বাস্থ্যসাথী আছে। এখানে স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা নিশ্চয়ই পাবে। টাকা অনুযায়ী, যেটা বাড়া ঠিক করেছে, সেটা অনুযায়ী। যেসব ডাক্তাররা ভিজিট করবেন, তাঁদের একটা ইনসেনটিভও থাকবে। তারা তো পিজি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত'।
