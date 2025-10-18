English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

SSKM Hospital: SSKM-এর নতুন উডবার্ন-২ ওয়ার্ডে থাকবে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা! ভাড়া কত? রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর জানাল...

এসএসকেএম নতুন উডবার্ন ওয়ার্ডে থাকবে স্যুট। ভাড়া কত? স্বাস্থ্যভবন জানাল, 'সিঙ্গল স্যুট-৮ হাজার টাকা। HDU সুবিধা নিয়ে- ১২ হাজার টাকা ITU সুবিধা নিয়ে ১৫ হাজার টাকা'। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 18, 2025, 04:31 PM IST
SSKM Hospital: SSKM-এর নতুন উডবার্ন-২ ওয়ার্ডে থাকবে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা! ভাড়া কত? রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর জানাল...
ফাইল ছবি

অয়ন শর্মা: গত ১৮ জানুয়ারি এস এস কে এম হাসপাতালে 2য় উডবার্ন ব্লক এর উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার নাম অনন্য। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ১৩১ বেডের এই নতুন ভবনে থাকবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। যা একটা বেসরকারি হাসপাতাল চিকিৎসা পরিকাঠামোকে রীতিমতো টেক্কা দিতে পারে। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Dhanteras 2025: ৪,৪০০-র সোনা-ই এখন ১,৩১,৮০০ টাকায়! ধনতেরাসে বিনিয়োগে কীভাবে লাভ? দেখুন অঙ্ক...

এবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে, উডবার্ন -২ অনন্য ভবনে চিকিৎসার জন্য কত খরচ হতে পারে, তার সরকারিভাবে রেট চার্ট নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল- 

১. সিঙ্গেল কেবিনের জন্য প্রত্যেকদিনের ভাড়া ৫০০০ টাকা।

২.সিঙ্গল ডিলাক্স স্যুইটের একদিনের ভাড়া ৮০০০ হাজার টাকা।

৩.ভেন্টিলেশন ছাড়া হাই ডেফিসিয়েন্সি ইউনিটের একদিনের খরচ ১২ হাজার টাকা। 

৪. ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের একদিনের ভাড়া ১৫০০০ টাকা। 

এছাড়াও প্রতিদিন দুপুর তিনটা থেকে ওপিডি ক্লিনিক এর সুবিধা মিলবে, প্রাইভেট কেভিন বিল্ডিং অনন্যতে। ডাক্তার দেখাতে খরচা করতে হবে ৩৫০ টাকা। SSKM আরও আধুনিক করতে পড়ুয়াদের জন্য ছাত্রাবাস, পুলিসের জন্য ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট। সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারের সংস্কার থেকে শুরু করে ডিজিটাল ম্যামোগ্রাফি সিস্টেম। 

মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, 'উডর্বান নতুন ভবন হচ্ছে। যেটা প্রাইভেট ভালো নার্সিংহোমকে টেক্কা দেবে। এখানে কিন্তু কোনও তারতম্য় রাখা হয়নি। আমি ভর্তি হলে যা টাকা দেব, আরেকজন ভর্তি হলেও সে টাকা লাগবে'। তাঁর কথায়,  'এখানকার ডাক্তারাই থাকবেন, এখানকার সিস্টাররাই থাকবেন। সুতরাং তাঁদের খরচাটা তো তুলতে হবে, কোথা থেকে পাবে? নার্সিংহোমে সকলে সুযোগ পায়, কারণ আমাদের স্বাস্থ্য প্রকল্প আছে, স্বাস্থ্যসাথী আছে। এখানে স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা নিশ্চয়ই পাবে। টাকা অনুযায়ী, যেটা বাড়া ঠিক করেছে, সেটা অনুযায়ী। যেসব ডাক্তাররা ভিজিট করবেন, তাঁদের একটা ইনসেনটিভও থাকবে। তারা তো পিজি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত'।

আরও পড়ুন, Kolkata Metro: এবার কালীপুজোতেও রাতে মেট্রো! রাতের শেষ মেট্রো কখন, জানুন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
SSKMwoodburn 2Mamata BanerjeeState health department
পরবর্তী
খবর

Dhanteras 2025: ৪,৪০০-র সোনা-ই এখন ১,৩১,৮০০ টাকায়! ধনতেরাসে বিনিয়োগে কীভাবে লাভ? দেখুন অঙ্ক...
.

পরবর্তী খবর

Howrah Horror: রবির উপর চলল এলোপাথারি চপার! দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে পালাতে গিয়ে ভয়ংকর পরিণতি...