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'রাতে কামড়ে দিয়েছে বউ'! ডাক্তারের পরামর্শ, ‘বউয়ের থেকে দূরে থাকুন’... SSKM-এর ভাইরাল প্রেসক্রিপশনে হইহই

SSKM Viral Prescription: প্রেসক্রিপশনে লেখা তারিখ দেখা যাচ্ছে ১৪ অগাস্ট! ভাইরাল প্রেসক্রিপশনটি এসএসকেএম-এর ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের ওপিডির।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 26, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:15 PM IST
'রাতে কামড়ে দিয়েছে বউ'! ডাক্তারের পরামর্শ, ‘বউয়ের থেকে দূরে থাকুন’... SSKM-এর ভাইরাল প্রেসক্রিপশনে হইহই
Image Credit: সৌজন্যে সোশ্যাল মিডিয়া

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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