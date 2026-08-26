'রাতে কামড়ে দিয়েছে বউ'! ডাক্তারের পরামর্শ, ‘বউয়ের থেকে দূরে থাকুন’... SSKM-এর ভাইরাল প্রেসক্রিপশনে হইহই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসএসকেএম-এর ভাইরাল প্রেসক্রিপশনে নেট দুনিয়া তোলপাড়! স্ত্রী নাকি রাতে কামড়ে দিয়েছেন! তাই সোজা এসএসকেএমে ছুটে এসেছেন স্বামী! সব শুনেটুনে প্রেসক্রিপশনে চিকিৎসকের সাজেশন, ‘বউয়ের থেকে দূরে থাকুন!’ আর এই প্রেসক্রিপশন-ই ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ক্লিনিক্যাল নোটে ডাক্তার বড় বড় হরফে লিখেছেন, 'গতরাতে স্ত্রী কামড়ে দিয়েছে।'যার প্রেক্ষিতেই প্রেসক্রিপশনে স্ত্রীর থেকে দূরে থাকার পরামর্শ!
প্রেসক্রিপশনে লেখা তারিখ দেখা যাচ্ছে ১৪ অগাস্ট! কিন্তু সত্যিই কি এমন কোনও রোগী এসেছিলেন হাসপাতালে? ১৪ তারিখ রাতে দেখাতে? মনে করতে পারছেন না সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ডাক্তার থেকে নার্সরা। অনেকে বলছেন, এই সবটাই AI কেরামতি। আর তারপরই ভাইরাল প্রেসক্রিপশন নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ। ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
ভাইরাল প্রেসক্রিপশনটি এসএসকেএম-এর ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের ওপিডির। সোমবার সকাল থেকে 'বউয়ের থেকে দূরে থাকার' পরামর্শ দেওয়া এই প্রেসক্রিপশন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ভাইরাল প্রেসক্রিপশন গিয়ে পৌঁছেছে ডাক্তারদের মোবাইলেও। যেখানে ওপিডি টিকিটে রোগীর হেলথ আইডির-ও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।
বয়স লেখা ৫৭। লিঙ্গ পুরুষ। তবে, নামের জায়গাটি ঢাকা। কিন্তু হাসপাতালের ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের ওপিডির সেদিনের ডাক্তাররা কেউ মনেই করতে পারছেন না যে এমন কোনও রোগী সেদিন ওপিডিতে এসেছিলেন কিনা। জানা গিয়েছে, ১৪ অগাস্ট ওপিডির ডিউটিতে ছিলেন ডা. অমলেশ বসাক, ডা. তুহিন রায় ও ডা. স্বর্ণালী মণ্ডল। এখন, প্রশ্ন উঠছে, এদের মধ্যেই কি কেউ ওই রোগীকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন? নাকি সবটাই এআই দিয়ে তৈরি।
উল্লেখ্য, ভাইরাল প্রেসক্রিপশনে ক্লিনিক্যাল নোটের জায়গায় যেমন লেখা রয়েছে ‘ওয়াইফ বাইট’। তেমনই এও লেখা রয়েছে যে, রোগীর ক্ষতস্থান লাল হয়ে ফুলে গিয়েছে! প্রেসক্রিপশনে বউয়ের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি গ্যাসের সমস্যা ও ব্যাথা কমানোর ওষুধ এবং স্কিন ডিজিজের মলমেরও উল্লেখ রয়েছে।
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