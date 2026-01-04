English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
St Xavier University: আগামীর কর্পোরেট যুদ্ধে রেট্রোর ছোঁয়া ! ফিরছে 'জেভিয়েস্তা'...

Xaviesta in New Town: সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ৯-১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিজনেস ফেস্টিভ্যাল 'জাভিয়েস্তা ৪.০', যার থিম 'ওয়েলকাম টু দ্য রেট্রোভার্স'।

রজত মণ্ডল | Updated By: Jan 4, 2026, 04:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যালেন্ডারের পাতায় পৌষের কনকনে শীত, আর নিউ টাউনের সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মেধাবী মস্তিষ্কের লড়াই। নব্বইয়ের দশকের নস্টালজিয়া আর একুশ শতকের কর্পোরেট বুদ্ধির এক অনন্য মেলবন্ধন চাক্ষুষ করতে চলেছে তিলোত্তমা। আগামী ৯ এবং ১০ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ টাউন ক্যাম্পাসে বসতে চলেছে জেভিয়ার বিজনেস স্কুলের (XBS) বার্ষিক ফ্ল্যাগশিপ উৎসব 'জাভিয়েস্তা ৪.০'। এবারের থিম 'ওয়েলকাম টু দ্য রেট্রোভার্স'।

বিগত কয়েক বছরের আকাশছোঁয়া সাফল্যকে সঙ্গী করে চতুর্থ বর্ষে পা রাখল জাভিয়েস্তা। উদ্যোক্তাদের দাবি, এবারের আসর আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিতে প্রস্তুত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অন্তত ৬০টি প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই মেগা ইভেন্টে যোগ দিচ্ছে। তালিকায় রয়েছে আইআইএম কলকাতা, আইআইটি খড়গপুর, আইআইএম রাঁচি, আইআইএম রোহতক এবং এনএমআইএমএস মুম্বইয়ের মতো নামী প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা।

উৎসবের মূল আকর্ষণ ৯টি বিশেষ 'বিজনেস ইভেন্ট'। যেখানে বাজারজাতকরণ থেকে শুরু করে ফিন্যান্স বা মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার মতো জটিল বিষয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে পড়ুয়াদের। শুধু কাগুজে লড়াই নয়, বিচারকের আসনে থাকছেন কর্পোরেট জগতের দিকপালরা। প্রতিযোগিতার তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে বিজয়ীদের জন্য রাখা হয়েছে মোট ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার নগদ পুরস্কার।

বর্তমান প্রজন্মের গেমিং উন্মাদনাকে মাথায় রেখে রাখা হয়েছে 'ফিফা' (FIFA) ই-স্পোর্টস টুর্নামেন্ট। এ ছাড়াও ৫টি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গান, নাচ ও অভিনয়ের সুপ্ত প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পাবেন হবু ম্যানেজারেরা।

সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রেভারেন্ড ফাদার ডক্টর জন ফেলিক্স রাজ এবং বিজনেস স্কুলের ডিন ডক্টর সিতাংশু খাটুয়ার সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে ৯ জানুয়ারি এই উৎসবের পর্দা উঠবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকছেন এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেডের সিএমডি অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ জানুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠানের শোভা বাড়াবেন ভিভোর ডিজিএম ভাস্কর সেনগুপ্ত।

দিনের বেলার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ক্লান্তি দূর করতে থাকছে জমজমাট মিউজিক্যাল নাইট। ৯ জানুয়ারি সন্ধেয় মঞ্চ কাঁপাবে কলকাতার জনপ্রিয় লাইভ ব্যান্ড 'ট্র্যাপ' (TRAP)। উৎসবের শেষ দিন অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি থাকছে 'বলি সুফি’-র গান এবং সবশেষে ডিজে কোয়েলের বিটে মেতে ওঠার সুযোগ।

উদ্যোক্তাদের কথায়, 'ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত কলকাতার অন্যতম বৃহৎ বিজনেস ফেস্টিভ্যাল হিসেবে জেভিয়েস্তা আজ এক ব্র্যান্ড।' আটের দশকের রঙিন চশমা চোখে লাগিয়ে ভবিষ্যতের কর্পোরেট দুনিয়ায় পা রাখার এই মেলবন্ধন কতটা সফল হয়, এখন তারই অপেক্ষায় প্রহর গুনছে নিউ টাউন।

রিপোর্ট: অয়ন চ্যাটার্জি

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Xaviesta 4.0RetroverseXavier Business SchoolSt. Xavier’s UniversityNew Town KolkataBusiness ConclaveCorporate Competition
