পাসপোর্ট 'কেড়ে নিয়েছে' সরকার! স্টেজ ফোর ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত ছেলের ভারতে ফেরার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে বাবা

অর্ণবাংশু নিয়োগী: স্টেজ ফোর ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত ছেলের 'নাগরিকত্বের' অধিকারের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ অসহায় পরিবার। CAA-তে আবেদন করে ভারতে থাকার অধিকার পেয়েছে বাংলাদেশি পরিবার। এদিকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ভারতে জন্ম নেওয়া ছেলের ভারতীয় পাসপোর্ট! ফলে ভারতে ফিরতে পারছেন না ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত ছেলে। তাই ভারতে ফিরে আসার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বাবা।
ছেলের জন্ম হয়েছে ভারতেই। যদিও বাবা-মা বাংলাদেশি নাগরিক। ভারতে জন্ম নেওয়া ছেলে, ভারতের পাসপোর্ট নিয়েই কানাডায় গিয়েছিল পড়াশোনা করতে। ছেলে গিয়েছে কানাডায় পড়াশোনা করতে, এদিকে বাবা মা CAA-তে আবেদন করে ভারতের নাগরিক হয়েছে। যে কারণেই ছেলের পাসপোর্ট 'রিভোক' বা প্রত্যাহার করে নিয়েছে সরকার। ছেলের ঠিকানা এখন কানাডা কনস্যুলেট। এই অবস্থায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ বাবা-মা। ছেলের ভারতে ফিরে আসার অনুমতি চেয়ে আদালতে দ্বারস্থ হয়েছেন অসহায় বাবা-মা।
মামলাকারী অমল কুমার বিশ্বাস জগদ্দল থানার অন্তর্গত শ্যামনগরে উকিলবাগানের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, অমল কুমার বিশ্বাস স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে আসেন ১৯৯২ সালে। ১৯৯৩ সালে ছেলের জন্ম হয় ভারতে। ২০১৩ সালে ছেলের পাসপোর্ট হয়। উচ্চশিক্ষার জন্যে ২০২১ সালে ছেলেকে কানাডা পাঠায় পরিবার। এরপর ২০২২-এর জানুয়ারি মাসে ছেলের পাসপোর্ট প্রত্যাহার করে কর্তৃপক্ষ।
তারপর থেকে পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ছেলের শারীরিক অবস্থা (ব্লাড ক্যান্সার স্টেজ ৪) জানিয়ে পুনরায় পাসপোর্ট ইস্যু করার আবেদন জানানো হয়। কিন্তু এখনও সেই পাসপোর্ট মেলেনি। এদিকে বেশ কয়েক মাস আগে বাবা মা CAA-তে আবেদন করে নাগরিকত্ব (নিউট্রালাইজেশন সার্টিফিকেট) পেয়েছেন। সব মিলিয়ে অথৈ জলে পরিবার অসুস্থ ছেলেকে ফিরে পেতে এবার আদালতের শরণাপন্ন।
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