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পাসপোর্ট 'কেড়ে নিয়েছে' সরকার! স্টেজ ফোর ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত ছেলের ভারতে ফেরার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে বাবা

Calcutta High Court: ভারতে জন্ম নেওয়া ছেলে, ভারতের পাসপোর্ট নিয়েই কানাডায় গিয়েছিল পড়াশোনা করতে। ছেলের ঠিকানা এখন কানাডা কনস্যুলেট। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 01, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:32 PM IST
পাসপোর্ট 'কেড়ে নিয়েছে' সরকার! স্টেজ ফোর ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত ছেলের ভারতে ফেরার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে বাবা
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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