Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /কয়েকশো কোটির রক্ত-দুর্নীতি! স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নজরে ১১ ব্লাড ব্যাংক

কয়েকশো কোটির 'রক্ত-দুর্নীতি'! স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নজরে ১১ ব্লাড ব্যাংক

Blood Bank Scam: 'এখনও পর্যন্ত ১১টি ব্লাড ব‍্যাংক শোকজ করা হয়েছে। বন্ধ করা দেওয়া হয়েছে একটি ব্লাড ব্যাংক'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 03, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:48 PM IST
কয়েকশো কোটির 'রক্ত-দুর্নীতি'! স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নজরে ১১ ব্লাড ব্যাংক
Image Credit: কয়েকশো কোটির &#039;রক্ত-দুর্নীতি&#039;!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কয়েকশো কোটির 'রক্ত-দুর্নীতি'! স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নজরে ১১ ব্লাড ব্যাংক
2
3
4
5