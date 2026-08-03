কয়েকশো কোটির 'রক্ত-দুর্নীতি'! স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নজরে ১১ ব্লাড ব্যাংক

অয়ন শর্মা: 'রাজ্য়ে রক্ত নিয়ে দুর্নীতি কয়েকশো কোটি টাকায় পৌঁছবে'! বলছেন খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন,'এখনও পর্যন্ত ১১টি ব্লাড ব্যাংক শোকজ করা হয়েছে। বন্ধ করা দেওয়া হয়েছে একটি ব্লাড ব্যাংক'।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'ব্লাড ব্যাঙ্ক বন্ধ করলে কর্মসংস্থান চলে যাবে। কিন্তু মাথা অব্দি দুর্নীতিতে যুক্ত থাকায় বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের মানবিক সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হয়তো জানতে চাইবেন। যেভাবে এগোচ্ছে, সবটা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব'।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেও পেশায় চিকিত্সক। তিনি জানিয়েছেন, 'কলকাতা থেকে বহু দুরে দূরে ক্যাম্প করতে যাওয়া হয়েছে এবং ৬ ঘন্টার মধ্যে কয়েকশো ব্লাড কালেক্টও হয়ে গিয়েছে। আর চার পাঁচ দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য দফতরের তল্লাশি শেষ হবে। পরে স্বাস্থ্য দফতর বিশদে জানাবে। একাধিক ব্লাড ব্যাংকে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে পরিমাণের থেকে বেশি একেকটি পাউচে রক্ত ভরা হয়েছে। ৩৫০ এমএলের জায়গায় ৫০০ এমএল নেওয়া হয়েছে। প্লাজমা বিক্রি করা যায়। ওষুধ তৈরিতে কাজ লাগে। কিন্তু এই প্লাজমা অনুমতি ছাড়া ঝাড়খন্ডের মতো ভিন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। এই ব্যাবসার উপর ভিত্তি করে ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলি চলে'।
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথায়, '৫০ প্যাকেট রক্ত নেওয়াতে ২৭ হাজার খরচ দেখানো হয়েছে। এটাও বেশি। শিবিরে এমবিবিএস চিকিৎসকের জায়গায় পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৫০ বছর ধরে নজর দেওয়া হয়নি। দুর্নীতি পেঁয়াজের খোসার মতো পরতে পরতে। গত ৬ মাসে রক্ত নিয়ে সাড়ে তিন কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে'।