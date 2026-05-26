/OBC Reservation: রাজ্যের সরকারি চাকরির সংরক্ষণ নীতিতে বড় পরিবর্তন, ১০০-পয়েন্ট রোস্টার ব্যবস্থা চালু

আগের OBC বিজ্ঞপ্তি বাতিল রাজ্য সরকারের। গ্রুপ C- D পদে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ৪% সংরক্ষণ। সরকারি চাকরিতে ১০০ পয়েন্ট রস্টার প্রকাশ রাজ্যের। যোগ্য প্রার্থী না মিললে সাধারণ প্রার্থীকে সুযোগ।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্যের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ নীতিতে বড়সড় পরিবর্তন আনল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সোমবার প্রকাশিত কলকাতা গেজেটের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যে নতুন করে ১০০-পয়েন্ট রোস্টার ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। শ্রম দফতরের ‘এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি সেল’-এর তরফে জারি হওয়া এই বিজ্ঞপ্তিতে তফসিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি, ইডব্লিউএস, প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য সংরক্ষণের বিস্তারিত কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে।
নতুন রোস্টার অনুযায়ী, বিভিন্ন শূন্যপদে পর্যায়ক্রমে সংরক্ষণ প্রযোজ্য হবে। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট রোস্টার পয়েন্ট রাখা হলেও নিয়োগের সময় বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভাগভিত্তিক বণ্টন করা হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, গ্রুপ ‘সি’ এবং ‘ডি’ পদে নির্দিষ্ট কয়েকটি রোস্টার পয়েন্টে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাশাপাশি, মোট শূন্যপদের ৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণের বিষয়টিও কার্যকর করা হচ্ছে।
সরকারি দফতর, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল-সহ বিভিন্ন সরকারি ও সরকারপোষিত প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেই এই নতুন রোস্টার কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। শ্রম দফতরের পূর্ববর্তী একটি বিজ্ঞপ্তি বাতিল করেই এই নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই নোটিফিকেশন সরাসরি নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি নয়। তবে ভবিষ্যতে WBPSC, SSC, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি দপ্তর, পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি নিয়োগে এই নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
কী এই ১০০-পয়েন্ট রোস্টার?
১০০-পয়েন্ট রোস্টার হল একটি নির্দিষ্ট নিয়োগ পদ্ধতি, যেখানে প্রতি ১০০ শূন্যপদের জন্য আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে কোন পদ কোন ক্যাটাগরির জন্য সংরক্ষিত হবে। এই রোস্টার অনুযায়ী ভবিষ্যতের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে।
কোন কোন ক্যাটাগরি সুবিধা পাবে?
নতুন নিয়মে নিম্নলিখিত ক্যাটাগরিগুলিকে সংরক্ষণ কাঠামোর মধ্যে রাখা হয়েছে- এসসি, এসটি, ওবিসি, ইডব্লিউবিডি, এক্স সার্ভিরম্যান, এক্সএম্পটেড ক্যাটাগরি, ম্যারিটরিয়াস স্পোর্টসপার্সন। নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের সংরক্ষণ কার্যকর থাকবে। নতুন নিয়মে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-এর কিছু নির্দিষ্ট রোস্টার পয়েন্ট প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
