/তৃণমূলের ভয়ংকর শিক্ষা দুর্নীতিতে ১৬০০ চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যত্‍ জাস্ট ডুবে গেল: সুপার নিউমেরিক সব পদ প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার

অর্ণবাংশু নিয়োগী: উচ্চ-প্রাথমিকে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ের অতিরিক্ত শূন্যপদ বা ‘সুপার নিউমেরারি পোস্ট’ (Supernumerary Post) প্রত্যাহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের আগের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে আদালতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তৃণমূল আমলে তৈরি করা এই অতিরিক্ত পদগুলি সম্পূর্ণ বেআইনি ছিল। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার অতিরিক্ত পদে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রায় ১৬০০ প্রার্থীর নিয়োগ পাওয়ার শেষ আশাটুকুও মিলিয়ে গেল, যার জেরে তাঁদের ভবিষ্যৎ এখন চরম অন্ধকারে।
অতিরিক্ত শূন্যপদ
২০২২ সালের মে মাসে রাজ্যের উচ্চ-প্রাথমিকে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের সুযোগ করে দিতে তৎকালীন মন্ত্রিসভা ৬৮৬১টি সুপার নিউমেরারি বা অতিরিক্ত শূন্যপদ অনুমোদন করে। এর মধ্যে শারীরশিক্ষার জন্য ৮৫০টি এবং কর্মশিক্ষার জন্য ৭৫০টি-- মোট ১৬০০টি পদে নিয়োগের সুপারিশপত্রও জারি করা হয়েছিল। তবে নিয়মের বাইরে গিয়ে এমন অতিরিক্ত পদ তৈরি করার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়।
আদালতের পর্যবেক্ষণ
মামলা চলাকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চ সুপার নিউমেরারি পদ তৈরির ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন। আদালত পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছিল, অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগ করতে হলে আইন অনুযায়ী নতুন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হয়। কারও অধিকার খর্ব করার জন্য রাজ্য নিজের নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না।
পরবর্তী সময়ে বিষয়টি ডিভিশন বেঞ্চ পেরিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছায়। শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, কলকাতা হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায়ের ওপরই পুরো প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। পাশাপাশি রাজ্য ক্যাবিনেট এই পদগুলি রাখবে কি না, তা নিয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ ছিল আদালতের।
আদালতে সরকারের অবস্থান
বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের শুনানিতে বর্তমান রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানানো হয়, দুর্নীতি আড়াল করতেই বিগত জমানায় নিয়মবহির্ভূতভাবে এই সুপার নিউমেরারি পদগুলি তৈরি করা হয়েছিল। তাই সরকার একক বেঞ্চের নির্দেশকে মেনে নিয়ে ১৬০০ অতিরিক্ত পদ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
চাকরিপ্রার্থীদের গভীর হতাশা
সরকারের এই চরম পদক্ষেপের ফলে যেসব যোগ্য ও ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থী দীর্ঘদিন লড়াইয়ের পর নিয়োগের সুপারিশ পেয়েছিলেন, তাঁদের চাকরি পাওয়ার সমস্ত দরজা কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। নিয়োগ দুর্নীতির জটিল প্যাঁচে পড়ে এবং প্রশাসনিক টানাপোড়েনে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা আবারও অনিশ্চয়তার মুখে পড়লেন। সুপারিশপত্র হাতে পাওয়ার পরেও চাকরি না পাওয়ার এই ঘটনায় চাকরিপ্রার্থীদের মহলে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে।
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