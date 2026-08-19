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তৃণমূলের ভয়ংকর শিক্ষা দুর্নীতিতে ১৬০০ চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যত্‍ জাস্ট ডুবে গেল: সুপার নিউমেরিক সব পদ প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার

SSC Supernueric Post withdrawl: মামলা চলাকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চ সুপার নিউমেরারি পদ তৈরির ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন। আদালত পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছিল, অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগ করতে হলে আইন অনুযায়ী নতুন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হয়।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 19, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:22 PM IST
তৃণমূলের ভয়ংকর শিক্ষা দুর্নীতিতে ১৬০০ চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যত্‍ জাস্ট ডুবে গেল: সুপার নিউমেরিক সব পদ প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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