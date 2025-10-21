Street Dog in Kolkata Metro Rail: যা কোনওদিনও ঘটেনি, তাই ঘটল! শব্দদানবের হাত থেকে বাঁচতে কলকাতা মেট্রোয় উঠে পড়ল ভয়ার্ত পথকুকুর...

Street Dog in Kolkata Metro Rail: যা কোনওদিনও ঘটেনি, তাই ঘটল! শব্দদানবের হাত থেকে বাঁচতে কলকাতা মেট্রোয় উঠে পড়ল ভয়ার্ত পথকুকুর...
Kali Puja 2025: বাজির আতঙ্কে দিশেহারা! দীপাবলির রাতে 'বিনা টিকিটের যাত্রী' পথ কুকুর মেট্রোর কামরায়। আতশবাজির ঝলকানি এবং বিকট শব্দে দিশেহারা হয়ে একটি পথ কুকুর ঢুকে পড়ল দক্ষিণ কলকাতার মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপাবলির (Kali Puja) রাতে যখন আলোর রোশনাই আর বাজির শব্দে মুখরিত গোটা শহর, ঠিক তখনই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল কলকাতা মেট্রোয়। আতশবাজির ঝলকানি এবং বিকট শব্দে দিশেহারা হয়ে একটি পথ কুকুর (Street dog) ঢুকে পড়ল দক্ষিণ কলকাতার মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনের (Kolkata Metro Rail) প্ল্যাটফর্মে। শুধু প্ল্যাটফর্ম নয়, সমস্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে একেবারে ট্রেনের কোচের ভিতরে উঠে পড়ল সেই ‘বিনা টিকিটের যাত্রী’।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দেওয়ালির রাতে প্রবল আতঙ্কে ছুটে এসে কুকুরটি প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ে। এরপর ট্রেন থামলে দরজা খোলা থাকায় সোজা উঠে যায় কামরার ভিতরে।
আচমকা ট্রেনের ভিতরে কুকুর দেখে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে তাড়াহুড়ো করে নামার চেষ্টা করেন। গোটা কোচে এক ধরনের উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে ট্রেনটি শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে দাঁড়ালে মেট্রো কর্মীরা কুকুরটিকে নিরাপদে কামরা থেকে বের করে আনেন।
তবে এই ঘটনা মেট্রোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। কীভাবে একটি পথ কুকুর স্টেশনের নিরাপত্তা গণ্ডি পেরিয়ে ট্রেনের কামরার এতটা ভিতরে ঢুকে পড়ল? যদিও দীপাবলির মতো উৎসবের মরসুমে এমন ঘটনা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। কলকাতায় শব্দবাজি ফাটানোর উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, রাত সাড়ে ১০টা-১১টার পর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শব্দবাজির দাপট বাড়ে।
আর সেই শব্দ ও আলোর আতঙ্কেই পথের পশুদের এই ধরনের বিপদে পড়ার ঘটনা প্রায়শই দেখা যায়। তবে বাজির আতঙ্কে একটি পথ কুকুরের মেট্রোর কামরায় ঢুকে পড়ার এই ঘটনা শহরের নিরাপত্তা এবং পরিবেশ-সচেতনতাকে ফের একবার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালো। পরে কুকুরটিকে উদ্ধার করে রেল পুলিস।
