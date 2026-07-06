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সরকারি কর্মীদের অফিসে হাজিরা নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত সরকারের: কোন ভুলে কাটা যাবে ছুটি? কী ভাবে উপস্থিতি জানাবেন?

Nabanna Govt Employee attendance app: ফেস ভেরিফিকেশন মেশিনের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে হাজিরা দিতে গিয়ে অনেকেই সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য 'লেট' বা বিলম্বিত হয়ে পড়ছেন। কর্মচারীদের এই বাস্তব সমস্যা দূর করতেই এবার অ্যাপ-ভিত্তিক হাজিরার বন্দোবস্ত করছে নবান্ন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 06, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:36 PM IST
সরকারি কর্মীদের অফিসে হাজিরা নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত সরকারের: কোন ভুলে কাটা যাবে ছুটি? কী ভাবে উপস্থিতি জানাবেন?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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