/সরকারি কর্মীদের অফিসে হাজিরা নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত সরকারের: কোন ভুলে কাটা যাবে ছুটি? কী ভাবে উপস্থিতি জানাবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসতেই একাধিক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে সরকারি দফতরগুলিতে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা এবং কাজের গতি বাড়াতে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে নবান্ন। এর আগে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে ফেস রেকগনিশন বা মুখ দেখিয়ে ডিজিটাল হাজিরা চালু করা হয়েছিল। এবার সেই ব্যবস্থার আরও আধুনিকীকরণ করে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে হাজিরা দেওয়ার অভিনব উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার।
কেন এই নতুন অ্যাপের সিদ্ধান্ত?
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে চালু হওয়া ফেস রেকগনিশন অ্যাটেন্ড্যান্স সিস্টেম (FRAS) নিয়ে কর্মীদের মধ্যে এক ধরণের ব্যবহারিক সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। অনেক সরকারি কর্মচারীই অভিযোগ জানাচ্ছিলেন যে, তাঁরা একেবারে সঠিক সময়ে নবান্নে বা নির্দিষ্ট অফিস চত্বরে পৌঁছে গেলেও মূল প্রবেশদ্বার থেকে লিফটে চড়ে নিজের দফতরে পৌঁছতে কিছুটা সময় লেগে যাচ্ছে। এরপর ফেস ভেরিফিকেশন মেশিনের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে হাজিরা দিতে গিয়ে অনেকেই সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য 'লেট' বা বিলম্বিত হয়ে পড়ছেন। কর্মচারীদের এই বাস্তব সমস্যা দূর করতেই এবার অ্যাপ-ভিত্তিক হাজিরার বন্দোবস্ত করছে নবান্ন।
কী ভাবে কাজ করবে এই অ্যাপ?
নতুন এই প্রযুক্তিতে যুক্ত করা হচ্ছে জিও-ফেন্সিং (Geo-fencing) ব্যবস্থা। নির্দেশিকা অনুযায়ী, নবান্ন বা সংশ্লিষ্ট অফিসের আধিকারিক ও কর্মীরা তাঁদের নির্দিষ্ট অফিস ভবনের ১০০ মিটারের মধ্যে চলে এলেই এই বিশেষ অ্যাপের সাহায্যে নিজের উপস্থিতি নথিভুক্ত করতে পারবেন। এর ফলে লিফটের ভিড় বা ভেরিফিকেশন লাইনে দাঁড়ানোর কারণে যে সময় নষ্ট হত, তা আর হবে না।
কড়া হাজিরার নিয়ম ও সময়সীমা
মোবাইল অ্যাপের সুবিধা মিললেও অফিসের সময় ও শাস্তির নিয়মে কোনও শিথিলতা আনা হচ্ছে না। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী নিয়মের কড়াকড়ি থাকছে আগের মতই:
অফিসে প্রবেশের সময়: সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে অফিসে প্রবেশ করা বাধ্যতামূলক।
লেট মার্কের সময়সীমা: সকাল ১০টা ১৫ মিনিট থেকে ১০টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে অফিসে ঢুকলে উপস্থিতি 'লেট' (Late Mark) হিসেবে গণ্য হবে।
ছুটি কাটার নিয়ম: ক্যালেন্ডার মাসের মধ্যে যেকোনও ৩ দিন দেরিতে এলে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের আগে অফিস ছাড়লে কর্মচারীদের ১ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি (CL) বা সিসিএল (CCL) কেটে নেওয়া হবে।
অনুপস্থিতির কোপ: সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটের পর অফিসে ঢুকলে সেদিনটি সরাসরি ছুটি থেকে কাটা যাবে। আর সকাল ১১টার পর অফিসে পৌঁছলে সম্পূর্ণ 'অনুপস্থিত' বা Absent চিহ্নিত করা হবে।
নির্দিষ্ট সময়ের আগে বেরলে: বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটের আগে অফিস থেকে বেরোলে তা 'আর্লি ডিপার্চার' হিসেবে ধরা হবে। একই দিনে দেরিতে আসা এবং আগে বের হলে সরাসরি একদিনের নৈমিত্তিক ছুটি কাটা যাবে।
আধিকারিকদের জন্য সুখবর
হাজিরার এই কড়াকড়ির মধ্যেই রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের জন্য একটি বড় সুখবর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দীর্ঘ বিরতির পর আবারও চালু হচ্ছে ডব্লুবিসিএস (WBCS) অফিসারদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
২০১৯ সালের পর এই প্রথম ফের রাজ্য আমলাদের পেশাগত দক্ষতা ও প্রশাসনিক উৎকর্ষ বাড়াতে এই আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া চালু করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।
ধাপে ধাপে এই ফেস-রেকগনিশন ও অ্যাপ-ভিত্তিক হাজিরা ব্যবস্থা নবান্ন থেকে শুরু করে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর, জেলা অফিস, এমনকি স্কুল ও কলেজ স্তরেও কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। একদিকে যেমন ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা রুখতে কড়া নিয়ম আনা হয়েছে, অন্যদিকে অ্যাপের মাধ্যমে হাজিরার জটিলতা দূর করে এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়িয়ে কর্মীদের কাজের পরিবেশকে আরও উন্নত করার ভারসাম্য বজায় রাখল নবান্ন।
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