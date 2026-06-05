/Student Death: স্কুলের গাফিলতিতে ছাত্রমৃত্যু, ১২ দিনেও অধরা অভিযুক্তরা, সুবিচারের দাবিতে বিজেপি দফতরে মৃত শিশুর বাবা

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: স্কুলের চরম গাফিলতির জেরে তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ঘটনার ১২ দিন কেটে গেলেও পুলিস কাউকে গ্রেফতার না করায় এবার সুবিচারের দাবিতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হতে চলেছেন মৃত ছাত্রের পরিবার। শুক্রবার সল্টলেকের রাজ্য বিজেপি দফতরে এসে পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ওই ছাত্রের বাবা।
ঘটনার সূত্রপাত গত ১৩ মে। বাঁশদ্রোণীর মহাঋষি বিদ্যামন্দিরের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আয়ুষ কুমার নাথ ক্লাস চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের অভিযোগ, ষষ্ঠ পিরিয়ড পর্যন্ত শিশুটির অসুস্থতায় বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাকে দীর্ঘক্ষণ পিছনের বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়। ছুটির পর স্কুল থেকে বেরোনোর সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে মাথায় মারাত্মক চোট পায় আয়ুষ। এরপর প্রায় ১১ দিন কোমায় থাকার পর, একাধিক হাসপাতাল ঘুরে গত ২৪ মে মৃত্যু হয় তার।
ছেলের মৃত্যুর পরই নেতাজীনগর থানায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাবা আশিস কুমার নাথ। ২৬ মে স্কুলের সামনে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখালে উল্টে পুলিস তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় বলে অভিযোগ।
ঘটনার ১২ দিন পরও কোনও গ্রেফতারি না হওয়ায়, শুক্রবার রাজ্য বিজেপি দফতরে এসে সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন আশিসবাবু। লকেট চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'পূর্ববর্তী সরকারের মতো পুলিস এখনও নিজেদের মানসিকতা বদলাতে পারেনি।'
তিনি অবিলম্বে ফোনে থানার সঙ্গে কথা বলেন এবং জানান যে এই বিষয়টি দ্রুত মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হচ্ছে। একই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে লকেট বলেন, "আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার করা না হলে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব সরাসরি থানায় গিয়ে প্রতিবাদ জানাবে।' স্কুলের এই উদাসীনতা ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বর্তমানে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা রয়েছে।
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