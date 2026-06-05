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  • /Student Death: স্কুলের গাফিলতিতে ছাত্রমৃত্যু, ১২ দিনেও অধরা অভিযুক্তরা, সুবিচারের দাবিতে বিজেপি দফতরে মৃত শিশুর বাবা

Student Death: স্কুলের গাফিলতিতে ছাত্রমৃত্যু, ১২ দিনেও অধরা অভিযুক্তরা, সুবিচারের দাবিতে বিজেপি দফতরে মৃত শিশুর বাবা

School Negligence: ১৩ মে বাঁশদ্রোণীর মহাঋষি বিদ্যামন্দিরে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আয়ুষ কুমার নাথ। অভিযোগ ষষ্ঠ পিরিয়ড পর্যন্ত ছাত্রটির অসুস্থতায় ভ্রুক্ষেপই করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছুটির পরে ছেলেকে নিয়ে হাসপাতাল ছোটেন বাবা। 

Published: Jun 05, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:00 PM IST
Student Death: স্কুলের গাফিলতিতে ছাত্রমৃত্যু, ১২ দিনেও অধরা অভিযুক্তরা, সুবিচারের দাবিতে বিজেপি দফতরে মৃত শিশুর বাবা
Image Credit: ফাইল ছবি

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