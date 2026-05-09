  Bengal New CM Suvendu Adhikari: রাজ্য প্রশাসনে এবার রদলবদল? প্রথম বৈঠকেই চলমান প্রকল্প নিয়ে বড় নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

Bengal New CM Suvendu Adhikari: রাজ্য প্রশাসনে এবার রদলবদল? প্রথম বৈঠকেই চলমান প্রকল্প নিয়ে বড় নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

New CM of Bengal Suvendu Adhikari:  বৈঠকে হাজির ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিসের ডিজি, কলকাতার পুলিস কমিশনার ও একাধিক দফতরের সচিবরাও।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 9, 2026, 04:58 PM IST
দায়িত্ব নিয়েই অ্য়াকশন মুডে শুভেন্দু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার মসনদে এবার শুভেন্দু অধিকারী। শপথ নিয়েই রীতিমতো অ্যাকশন মুডে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। ময়দানের একটি টেন্টে সেরে নিলেন প্রথম বৈঠক। নির্দেশ দিলেন, 'রাজ্যের মানুষের যেন কোনও সমস্যা না হয়। চলমান প্রকল্পগুলি যেন থমকে না যায়'।

বাংলায় এবার গেরুয়ারাজ। আজ, শনিবার ব্রিগেডে এ রাজ্যের বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু।  সঙ্গে দিলীপ ঘোষ,অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, ক্ষুদিরাম টুডু ও অশোক কীর্তনীয়া। ব্রিগেড থেকে সোজা জোড়াসাঁকোয় যান শুভেন্দু। এরপর ময়দানে পূর্ত দফতরের টেন্টে মুখ্য়মন্ত্রী হিসেবে প্রথম বৈঠক করেন তিনি।

বৈঠকে হাজির ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিসের ডিজি, কলকাতার পুলিস কমিশনার ও একাধিক দফতরের সচিবরাও। সূত্রের খবর, আয়ুষ্মান ভারত-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি এবার রাজ্য়ে দ্রুত রূপায়ণ করতে চাইছে নতুন সরকার। সে বিষয়ে যেমন বৈঠকে আলোচনা হয়, তেমনি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রসঙ্গও ওঠে।  প্রশাসন কীভাবে চলবে, তা নিয়ে একটি রূপরেখাও তৈরি করা হচ্ছে।

এদিন ব্রিগেডে বাংলায় প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রীতিমাফিক মুখ্যমন্ত্রী পদে শুভেন্দু অধিকারীকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল এন কে রবি। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, ক্ষুদিরাম টুডু ও অশোক কীর্তনিয়া। তবে দফতর বন্টন হয়নি এখনও। ফলে খাতায়-কলমে সমস্ত দফতরের দায়িত্বেই আপাতত মুখ্য়মন্ত্রী।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

