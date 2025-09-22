English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: আচমকাই দুর্গাসুন্দরীর কণ্ঠহার চুরি! পুজোতেই নয়া অভিযানে ব্যোমকেশ, কোথায় চললেন সত্যান্বেষী?

Dum Dum Park Tarun Sangha Durga Puja Theme: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্র ব্যোমকেশ বক্সিকে 'সত্যান্বেষী' হিসেবে তুলে ধরে 'অন্ধকার থেকে আলোর পথে' এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে ৪০তম বর্ষের থিম সাজিয়েছে দমদম পার্ক তরুণ সংঘ।

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 22, 2025, 07:24 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়— উপনিষদের এই শাশ্বত বাণীকে পাথেয় করে এ বছর তাদের ৪০তম বর্ষে ব্যোমকেশ বক্সিকে মণ্ডপ ভাবনা হিসেবে বেছে নিয়েছে দমদম তরুণ সংঘ ক্লাব পুজা কমিটি। গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভ নয়, বরং 'সত্যান্বেষী' হিসেবে বাঙালির কাছে পরিচিত এই চরিত্রটিই এবারের পুজোর মূল আকর্ষণ। 

পুজো কমিটির কর্তারা জানান, অপরাধের অন্ধকার থেকে সত্যকে আলোর সামনে আনার নিরন্তর চেষ্টাই তাদের কাছে ব্যোমকেশের প্রধান পরিচয়। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাকে অন্যান্য কাল্পনিক গোয়েন্দাদের থেকে আলাদা করে তুলেছে। আটপৌরে, আপাত অলস, ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা এই মানুষটির তীব্র মেধা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বারবার পাঠকের মন জয় করে এসেছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট এই চরিত্রটি আজও বাঙালি পাঠকের কাছে সমান জনপ্রিয়। দীর্ঘ ৮৩ বছর পরেও তার আবেদন এতটুকুও কমেনি। পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যোমকেশ হয়ে উঠেছেন বাঙালি জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের মণ্ডপে ব্যোমকেশের বিভিন্ন অভিযানের ঝলক দেখা যাবে। দুর্গাসুন্দরীর কণ্ঠহার চুরি যাওয়ার মতো একটি কাল্পনিক ঘটনার মধ্য দিয়ে এই থিম আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। মা দুর্গা স্বয়ং সত্যস্বরূপা এবং ব্যোমকেশের নামের অর্থ মহাদেব— এই দুইয়ের মিলনকে 'রাজযোটক' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা এই মণ্ডপ ভাবনার এক অনন্য দিক।

এই থিমের মাধ্যমে দর্শকরা একাধারে যেমন সাহিত্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন দেখতে পাবেন, তেমনই সত্যের প্রতি ব্যোমকেশের অদম্য সাধনার প্রতিফলনও অনুভব করতে পারবেন।

 

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Durga Puja 2025durga puja adventdurga puja startDurga Puja Pandaldurga puja date 2025Durga Puja historydurga puja significancedurga puja preparations 2025puja season begins in Bengaldum dum tarun sangha 2025
