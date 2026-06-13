Kunal Ghosh on Sudip Banerjee: 'বাগি' শিবিরে এবার সুদীপও, 'পরচুলওয়ালা নেতার সঙ্গে মিলবে এক ভ্রাম্যমান বিউটি পার্লারও', বিস্ফোরক কুণাল

রাজীব চক্রবর্তী: এত্ত তু সুদীপ! সুদীপ তুমিও? তৃণমূলের স্পেশাল ২০। এবার বিরোধী শিবিরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি ঘনিষ্ঠ সুদীপ বন্দ্য়োপাধ্যায়ও? আজ শতাব্দীর রায়কে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে পৌঁছে যান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে মনে করা হচ্ছে এবার মমতার সঙ্গ ছেড়ে বিরোধী শিবিরে তৃণমূলের এই সাংসদও। শোনা যাচ্ছে বিক্ষুব্ধ শিবিরের নেতাও হয়ে যেতে পারেন সুদীপ।
সোমবার লোকসভার স্পিকারের কাছে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সাংসদরা দাবি করতে চলেছেন যে তাদের সংসদে পৃথক জায়গা দেওয়া হোক। ফলে সোমবার একটি চমক থাকতে পারে বিক্ষুব্ধ শিবির থেকে। সেইদিন হয়তো তৃণমূলের বিক্ষুব্ধের সংখ্যা ১৯ জনের বদল তা বেড়ে ২০ জন হয়ে যেতে পারে। ফলে মমতার পাশে থাকলেন আর মাত্র ৮ জন। সংখ্য়াট আরও কমতে পারে। এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে আরও একা হয়ে যেতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
এদিকে, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে বিক্ষুব্ধ শিবিরে যেখানে তাঁর স্ত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় কি করতে পারেন? তিনি কি এবার ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেবেন? নাকি তা এখন সময়ের অপেক্ষা?
মমতা ঘনিষ্ঠই শুধু নন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলনেতা করা আগে তাঁকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় সুদীপের স্বাস্থ্য আর তার সঙ্গ দিচ্ছে না। তাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, সেইসময় মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় নাকি সুদীপকে ফোন করে বলেছিলেন, কিছুদিন যেন তিনি লোকসভায় না যান। সেই আবহে ক্ষুব্ধ ছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ক্ষোভ আজ সামনে চলে এল তাঁর ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়ি যাওয়াতে।
সুদীপের 'বাগি' হওয়া নিয়ে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'এই বয়সে এ জিনিস অবাঞ্চিত। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যাওয়া মানে 'বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি'। বিজেপির বিরাট সাকসেস! সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মতো পরচুলাওয়াল একজন ওরকম নেতাকে পাওয়া গেল শুধু নয়, তার সঙ্গে একটা ভ্রাম্যমান বিউটি পার্লার পাওয়া যাবে। এসব প্রাপ্য ছিল। এই ধরনের লোকগুলোকে উনি মাথায় তুলেছিলেন। এই ধরনের লেকজন তাঁকে ঘিরে রেখেছিল বলে সত্যিকারের দক্ষ নেতারা জায়গা পাননি।'
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