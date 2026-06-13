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  • /Kunal Ghosh on Sudip Banerjee: বাগি শিবিরে এবার সুদীপও, পরচুলওয়ালা নেতার সঙ্গে মিলবে এক ভ্রাম্যমান বিউটি পার্লারও, বিস্ফোরক কুণাল

Kunal Ghosh on Sudip Banerjee: 'বাগি' শিবিরে এবার সুদীপও, 'পরচুলওয়ালা নেতার সঙ্গে মিলবে এক ভ্রাম্যমান বিউটি পার্লারও', বিস্ফোরক কুণাল

Kunal Ghosh on Sudip Banerjee: 'সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে বিক্ষুব্ধ শিবিরে যেখানে তাঁর স্ত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় কি করতে পারেন? তিনি কি এবার ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেবেন? নাকি তা এখন সময়ের অপেক্ষা?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 13, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:25 PM IST
Kunal Ghosh on Sudip Banerjee: 'বাগি' শিবিরে এবার সুদীপও, 'পরচুলওয়ালা নেতার সঙ্গে মিলবে এক ভ্রাম্যমান বিউটি পার্লারও', বিস্ফোরক কুণাল

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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পরচুলওয়ালা নেতার সঙ্গে মিলবে এক ভ্রাম্যমান বিউটি পার্লারও', বিস্ফোরক কুণাল
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