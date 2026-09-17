'২০৪৭ সাল ও তারপরেও...' জন্মদিনের শুভেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বড় কথা বললেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজীব চক্রবর্তী: চিঠি লিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন এনসিপিআই-এর লোকসভা দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদীর ৭৬ তম জন্মদিনে লোকসভার সরকারি লেটারপ্যাডে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এই শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন লোকসভার NCPI দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ যাতে আরও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায়, সেই প্রার্থনা করেছেন তিনি। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায় লিখেছেন,
"মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি,
আপনার জন্মদিন উপলক্ষে আমি আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি।
সর্বশক্তিমান আপনাকে সুস্বাস্থ্য, সুখ, শক্তি এবং দীর্ঘ ও সুন্দর জীবন দান করুন। আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি যে, ২০৪৭ সাল ও তার পরবর্তী সময়ে এক গৌরবময় ভারতের স্বপ্নকে সামনে রেখে দেশ সেবায় আপনি আপনার এই অনুপ্রেরণাদায়ক যাত্রা অব্যাহত রাখবেন এবং আমাদের দেশকে একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও উন্নত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।
উষ্ণ অভিবাদন-সহ আপনার বিশ্বস্ত,
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়"
প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬ তম জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুড়ে উদযাপনের বিবিধ কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিনে নানাবিধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিন, ১৭ সেপ্টেম্বরকে যেমন প্রতিবছর 'অন্নপূর্ণা দিবস' হিসেবে পালনের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কর্মসূচিও।
১৭ সেপ্টেম্বর, আজ থেকেই শুরু হচ্ছে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’, পাশাপাশি পালিত হবে অন্নপূর্ণা দিবস। কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, ১০৮ মিটারের ‘ভারত মণ্ডল’ এবং নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানও রয়েছে। এদিন দিনের শুরুতেই 'বিশ্বের সর্বশক্তিশক্তিশালী নেতা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী' সম্বোধনে নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আপনাকে শুভ জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আপনার নিরলস কর্মনিষ্ঠা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমাদের দেশ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও গৌরবের পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে আমি আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি। আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতবর্ষ আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠুক।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)