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'২০৪৭ সাল ও তারপরেও...' জন্মদিনের শুভেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বড় কথা বললেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

PM Modi Birthday: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬ তম জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুড়ে উদযাপনের বিবিধ কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। মোদীর ৭৬ তম জন্মদিনে লোকসভার সরকারি লেটারপ্যাডে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এই শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন লোকসভার NCPI দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 17, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:05 PM IST
'২০৪৭ সাল ও তারপরেও...' জন্মদিনের শুভেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বড় কথা বললেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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