TMC MLA Nayana: 'দিদি তাড়িয়ে দিলে অনাথ হব, কিন্তু নিজে থেকে ছাড়ব না!' কুণালকে তুলোধোনা করে স্পষ্ট বার্তা নয়নার

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূলের অন্দরে কুণাল ঘোষ ও উত্তর কলকাতার বিদায়ী নেতৃত্বকে ঘিরে চলা রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে এবার অত্যন্ত কড়া ভাষায় মুখ খুললেন চৌরঙ্গীর তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়।
মমতাকে ছেড়ে কোথাও নয়
নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনও অবস্থাতেই দলনেত্রীকে ছেড়ে যাবেন না। আবেগের সুরে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় তাড়িয়ে দিলে অনাথ হয়ে ঘুরব, কিন্তু নিজে থেকে ওনাকে কোনওদিন ছাড়ব না। আমি দিদির সঙ্গেই আছি এবং দিদির সঙ্গেই থাকব।"
কুণাল ঘোষকে কড়া জবাব
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জেরে কুণাল ঘোষ যেভাবে নয়নাকে জড়িয়ে 'বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি' বা ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন, তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। নয়নার স্পষ্ট কথা, 'অনেকে দায়িত্ব নিয়ে অনেক জল্পনা করে ফেলছে। আমি ফ্রি হলেও, ফ্রি-র একটা আত্মমর্যাদা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে। একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং একই দলের নেতা হয়ে তিনি কীভাবে এমন ভাষা ব্যবহার করতে পারেন? ওনার এই মন্তব্য আমার আত্মসম্মানে লেগেছে, যা ওনার কাছ থেকে আমি আশা করিনি।' এই অসম্মানজনক ভাষার বিরুদ্ধে তিনি দলের কাছে সাংগঠনিক ব্যবস্থার দাবি জানাবেন।
সুদীপের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত
স্বামী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কী করেছেন বা না করেছেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার—এ বিষয়ে নয়না তাঁর নিজের অবস্থান আলাদা রেখেছেন। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, রাজনৈতিক মতভেদ বা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের ব্যাপার এবং সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে নয়না একমত নন।
মমতার বাড়িতে সিআইডি অভিযানের দিনের ব্যাখ্যা
জি ২৪ ঘণ্টার প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, দলনেত্রীর বাড়িতে সিআইডি যাওয়ার দিন নয়না কালীঘাটের উদ্দেশ্যেই রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু চেতলা ব্রিজে পৌঁছানোর পর জানতে পারেন সিআইডি বেরিয়ে গিয়েছে। নয়না জানান, চেতলা ব্রিজে ওঠার পর তিনি জানতে পারেন যে তাঁর পৌঁছানোর আগেই সিআইডি টিম কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। তাছাড়া সেই সময় তাঁর শরীরে তীব্র জ্বরও ছিল। ফলে পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি মাঝরাস্তা থেকেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে আসেন। দিদি ডাকলেই তিনি সবসময় যান এবং দিদির প্রয়োজনে পাশে থাকা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস—এতে কোনও রাখঢাক নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
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