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TMC MLA Nayana: 'দিদি তাড়িয়ে দিলে অনাথ হব, কিন্তু নিজে থেকে ছাড়ব না!' কুণালকে তুলোধোনা করে স্পষ্ট বার্তা নয়নার

Kunal vs Nayna: কুণাল ঘোষের ব্যক্তিগত আক্রমণের জবাবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নিজের অবিচল আনুগত্য প্রকাশ করে চৌরঙ্গীর তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝাঁঝালো বক্তব্য। ফ্রি-রও একটা আত্মমর্যাদা থাকে, 'গেট ওয়ান ফ্রি' কটাক্ষের জবাবে কুণালকে কড়া হুঁশিয়ারি নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 15, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:00 PM IST
TMC MLA Nayana: 'দিদি তাড়িয়ে দিলে অনাথ হব, কিন্তু নিজে থেকে ছাড়ব না!' কুণালকে তুলোধোনা করে স্পষ্ট বার্তা নয়নার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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