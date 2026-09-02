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'বুড়ো হয়ে গেল, পরচুলা পরতে হচ্ছে, এখনও আইনটা শিখতে পারল না', কল্যাণের নিশানায় সুদীপ!

Kalyan Banerjee: 'তার মানে নিজের পরিচয় আর নিজের বাবা-মায়ের পরিচয় দেওয়ার জন্য ৩ সপ্তাহ সময় লাগবে, ৭ দিনেও হল না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 02, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:30 PM IST
'বুড়ো হয়ে গেল, পরচুলা পরতে হচ্ছে, এখনও আইনটা শিখতে পারল না', কল্যাণের নিশানায় সুদীপ!
Image Credit: কল্যাণের নিশানায় সুদীপ!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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