'বুড়ো হয়ে গেল, পরচুলা পরতে হচ্ছে, এখনও আইনটা শিখতে পারল না', কল্যাণের নিশানায় সুদীপ!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'তার মানে নিজের পরিচয় আর নিজের বাবা-মায়ের পরিচয় দেওয়ার জন্য ৩ সপ্তাহ সময় লাগবে'। সুদীপ, কাকলিদের এবার বিঁধলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'ঝান্টু ধান্টু সব এমপি রয়েছে, তারা দিতে পারছে না'।
নাম না করে কল্যাণ বলেন, 'একজন তো দাবি করে, ৬ বার ৭ বার এমপি হয়েছি। আমার মতো কজনের অভিজ্ঞতা আছে। বয়স হয়ে গেল। সত্যিই তো বুড়ো হয়ে গেল, পরচুলা পরতে হচ্ছে। তবুও এখনও আইনটা শিখতে পারল না সংবিধানের'।
ঘাসফুল প্রতীকে জিতে এখন NCPI-তে। লোকসভা স্পিকার নোটিস পেয়ে এখন রীতিমতো চাপে দলত্য়াগী ২০ সাংসদ। সাতদিনের মধ্যে জবাব তলব করেছিলেন স্পিকার। সেই সময়সীমা শেষ। আজ, বুধবার লোকসভার সচিবালয়ে চিঠি দিয়েছেন NCPI সাংসদ। আরও ৩ সপ্তাহ সময় চেয়েছেন তাঁরা।
ঘটনার সূত্রপাত মাস দেড়েক আগে। তৃণমূলের ২৮ সাংসদের মধ্যে ২০ জনই যোগ দেন NCPI-তে। এরপর লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দেন অভিষেক। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে।
বিদ্রোহী সাংসদের সদস্য়পদ খারিজে দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন অভিষেক। ২০ সাংসদকেই নোটিশ ধরিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। লোকসভার স্পিকারও আর চুপ করে বসে নেই। তৃণমূলত্যাগী সাংসদদের নোটিশ পাঠিয়ে ৭ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছেন তিনি। সেই হিসেবে আজ, বুধবারই ছিল জবাব দেওয়ার শেষদিন। NCPI সাংসদ দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবশ্য দাবি, 'সুপ্রিম কোর্ট থেকে ২০ সাংসদের কাছে কোনও নোটিশ পাঠানো হয়নি। চারিদিকে বিভ্রান্তি কেন ছড়ানো হচ্ছে, আমি জানি না। কী নোটিশ এসেছে, কেন এসেছে, চ্যালেঞ্জ করছি প্রকাশ করুক'।
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