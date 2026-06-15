Kunal Ghosh on Sudip Bandyopadhyay: নয়নাকে দিদির বাড়ি পাঠাচ্ছিলেন, এদিকে নিজেই দিল্লিতে বিজেপির দরবারে 'বিচিত্র পরচুলো': কুণাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূলের একের পর এক সাংসদ যখন বিক্ষুব্ধদের শিবিরে নাম লেখাচ্ছেন সেখানে সর্বশেষ সংযোজন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। শতাব্দী রায়ের সঙ্গে গিয়ে তিনি দেখা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে। তার পরেই তিনি সাক্ষাত পান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর। তার পর থেকেই সুদীপকে নিশানা করেই চলেছেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। শুধু তাই নয় নিশানা করেছেন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সাংসদদেরও। সেখানেও টেনে এনেছে 'বিচিত্র পরচুলো' সুদীপকে।
সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় করা এক পোস্টে কুণাল ঘোষ লিখেছেন, একটি দল থেকে জিতে বিপরীত দ্বিতীয় দলের নেতাদের বাড়ি গিয়ে বৈঠক করে তৃতীয় দলে যোগদান করলেন ওঁরা। নজিরবিহীন কৃতিত্ব। এই তৃতীয় দলে যোগদানের ঘোষণা নিজেরাই করলেন দ্বিতীয় দলের সঙ্গে বৈঠকের পর। দ্বিতীয় দলের সঙ্গে প্রথম দলের একাংশের বৈঠকে তৃতীয় দলের কেউ ছিলেন কি না স্পষ্ট নয়। তৃতীয় দলে যোগদানের বিষয়ে প্রথম দলের একাংশের বৈঠক তৃতীয় দলের কার সঙ্গে হল,নাকি দ্বিতীয় দলই সিট বুক করে দিলেন,জানা গেল না। তৃতীয় দলে যোগদানে প্রথম দলের একাংশকে নেওয়ার জন্য কোনো হাত মেলানো ছবি,পতাকা গ্রহণ দেখা গেল না,এটা অস্বাভাবিক। প্রথম দলের একাংশকে তৃতীয় দলে পাঠানোর দৌত্য করল দ্বিতীয় দল, কিন্তু নিজেরা দরজা খুলল না তাদের জন্য। প্রথম দলের একাংশকে তৃতীয় দলে পাঠাতে দ্বিতীয় দল দৌত্য যদি করেও থাকেন, তৃতীয় দলের কোন্ কমিটির কোন্ বৈঠকে কোন্ প্রস্তাবে তাদের গ্রহণের সিদ্ধান্ত হল, এখনও পর্যন্ত তৃতীয় দলের লোকেরাও স্পষ্টভাবে জানেন না। যদি কারুর গুলিয়ে যায়,তাহলে দল ও শিবির বদলের বিশেষজ্ঞ বিচিত্র পরচুলোর কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিশানা করতে গিয়ে কুণাল ঘোষ টেনে এনেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর 'উদ্বেগের' প্রসঙ্গও। এক্স হ্যান্ডেলে করা এক পোস্টে কুণাল লিখেছেন, কয়েকদিন আগে উনি আমাকে ফোন করেছিলেন। উনি বললেন, সিআইডি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছে। তুমি কোথায়? আমি বললাম, ওখানেই রয়েছি। সেকথা শুনে উনি বললেন, 'নয়নাও ওখানে যাচ্ছে'। আমি ও মদন মিত্র নয়নাদির জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। তার ৪ দিন পর দেখলাম নয়নাদি দিদির বাড়িতে এলেন না, তার বদলে সুদীপদা নিজে দিল্লিতে বিজেপি নেতার বাড়িতে পৌঁছে গেলেন।
.@MahuaMoitra thnx. Right.— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) June 15, 2026
He made a phone call to me few days ago. Said," CID is in Mamata's house. Where are you?" I replied," I am there, just in front of Didi's house." Then he told," Nayana is going ." I and Madan Mitra were there, waited for Nayanadi. And after 4 days I… https://t.co/43gXS0AER2
বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সুদীপকে নিশানা করতে ছাড়েননি মহুয়া মৈত্রও। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, সুদীপদা ২০১৭ সালে আপনি রোজভ্যালি কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছিলেন। ভুয়ো অসুস্থতার ভান করে ও বিজেডি সরকারের সাহায্য নিয়ে আপনি জেল থেকে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এবার অসুস্থতার অজুহাতে দিল্লি উড়ে গলেন গদ্দারি করতে। তাপস রায়, কুণাল ঘোষরা ঠিক ছিল। আমরাই ভুল।
এদিকে, সিআইডি হানার দিন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ে বাড়ি যাওয়া নিয়ে নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফাই, মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ছেড়ে কোথাও যাব না। উনি তাড়িয়ে দিলে অনাথ হয়ে ঘুরব। কিন্তু ওনাকে আমি নিজে থেকে ছাড়ব না। সুদীপ বন্দোপাধ্যায় কী করেছেন সেটা ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেকে বলছেন আমি ফ্রি। এইভাবে অসম্মান করাটা ঠিক নয়। আমি কোনদিনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে যাব না। যেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে সিআইডি গিয়েছিল সেদিন আমি রওনা দিয়েছিলাম কালীঘাটের বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাস্তা জ্যাম ছিল আমি পৌঁছানোর আগেই সিআইডি বেরিয়ে যায় কালীঘাটের বাড়ি থেকে। গাড়ি ঘুরিয়ে আমি বাড়ি ফিরে আসি কারণ আমার জ্বর ছিল।
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