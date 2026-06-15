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Kunal Ghosh on Sudip Bandyopadhyay: নয়নাকে দিদির বাড়ি পাঠাচ্ছিলেন, এদিকে নিজেই দিল্লিতে বিজেপির দরবারে 'বিচিত্র পরচুলো': কুণাল

Kunal Ghosh on Sudip Bandyopadhyay: সিআইডি হানার দিন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ে বাড়ি যাওয়া নিয়ে নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফাই,  মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ছেড়ে কোথাও যাব না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 15, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:38 PM IST
Kunal Ghosh on Sudip Bandyopadhyay: নয়নাকে দিদির বাড়ি পাঠাচ্ছিলেন, এদিকে নিজেই দিল্লিতে বিজেপির দরবারে 'বিচিত্র পরচুলো': কুণাল

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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