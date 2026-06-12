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Suendu Adhikari: হকার উচ্ছেদ নিয়ে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর: পুনর্বাসন দেওয়া হবে? বড় আপডেট

Hawker Eviction in Kolkata: মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট ভাষায় সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি বলেন, 'ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অধিকার একমাত্র জনগণের রয়েছে। সেই ফুটপাথকে জবরদখল করার অধিকার কারও নেই।' 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 12, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:49 PM IST
Suendu Adhikari: হকার উচ্ছেদ নিয়ে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর: পুনর্বাসন দেওয়া হবে? বড় আপডেট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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