/Suendu Adhikari: হকার উচ্ছেদ নিয়ে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর: পুনর্বাসন দেওয়া হবে? বড় আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা ও শহরতলীকে অঞ্চলগুলিকে দখল মুক্ত করতে রেলওয়ে এবং পুরসভার যৌথ উদ্যোগে বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যাপক হকার উচ্ছেদ (Hawkers Eviction) অভিযান চালানো হচ্ছে। রাজ্য রাজনীতি সরগরম এই বুলডোজার ইস্যুতে। ইতোমধ্যেই দমদম (Dumdum), শিয়ালদা (Sealdah), নিউ মার্কেট (New Market) এবং যাদবপুর স্টেশন (Jadavpur Station) সংলগ্ন এলাকাগুলিতে এই অভিযান জোরকদমে চলছে। বাধা দিতে গিয়ে আহত হয়েছেন অনেকে যাদবপুরে। কিন্তু বেআইনি দখলকে উচ্ছেদে অনড় মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে নিউটাউন কনভেনশন সেন্টার থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হকার জবরদখল নিয়ে অত্যন্ত কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ফুটপাথ দখল করে কাউকে বসে থাকতে দেওয়া হবে না এবং যেকোনও পরিস্থিতিতে জনগণের স্বার্থই সবার আগে অগ্রাধিকার পাবে।
ফুটপাথ জনগণের, জবরদখল চলবে না
মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট ভাষায় সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি বলেন, 'ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অধিকার একমাত্র জনগণের রয়েছে। সেই ফুটপাথকে জবরদখল করার অধিকার কারও নেই।' তাঁর মতে, কলকাতার রাস্তা এবং ফুটপাতে অবাধে হাঁটার অধিকার আমজনতার, আর এই অধিকার অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়ার এক্তিয়ার তাঁর নেই। নিজের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে, বিজেপি-বিধায়করা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন, তাই আমি জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ।' তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, মুষ্টিমেয় কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের চেয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থই তাঁর সরকারের কাছে প্রথম অগ্রাধিকার পাবে।
নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি
শহরের বেশ কিছু এলাকার অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি ও বেআইনি দখলদারি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী. নিউ মার্কেট, রাজাবাজার, খিদিরপুর এবং মেটিআবুরুজের মতো এলাকার নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'নিউ মার্কেটের রাস্তা এমনভাবে দখল করে নেওয়া হবে যে একটা মোটরসাইকেলও যেতে পারবে না, রাজাবাজারটা বেহাত হয়ে যাবে কিংবা খিদিরপুর-মেটিআবুরুজে যা খুশি তাই করা হবে-- এটার জন্য জনগণ আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করেনি।'
পুনর্বাসন?
তবে হকারদের উচ্ছেদ করার পাশাপাশি তাঁদের পুনর্বাসনের বিষয়েও ইতিবাচক আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
তিনি জানান:
১. হকারদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের তরফে আস্তে আস্তে নতুন স্কিম বা প্রকল্প আনা হবে।
২. এছাড়াও হকারদের সহায়তার জন্য ভারত সরকারের বিশেষ স্কিমও রয়েছে, যার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা হকাররা পাবেন।
৩. একই সঙ্গে একটি মানবিক দিক তুলে ধরে তিনি বলেন, যেখানে সরকারের খালি জায়গা রয়েছে এবং সেই জায়গাটি যদি জনগণের কোনও বিশেষ প্রয়োজনে না লাগে, তবে সেখানে বৈধ বা অবৈধভাবে কেউ বসে থাকলে বিষয়টি মানবিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা হবে।
রেল ও পুরসভার এই যৌথ উচ্ছেদ অভিযানের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর এই কঠোর অথচ পুনর্বাসনমুখী বার্তা রাজ্য রাজনীতিতে এবং শহরের হকার মহলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
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