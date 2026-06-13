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Sujit Bose: সুজিত বসু গ্রেফতারি-মামলায় বড় আপডেট, হাইকোর্টে এবার পালটা পদক্ষেপ প্রাক্তন মন্ত্রীর

Sujit Bose Bail Plea: সোমবার ১৫ জুন মামলার শুনানি। ইডির গ্রেফতারিতে জামিনের আবেদন প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর। ইডির দায়ের করা এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। মামলার দ্রুত শুনানির আবেদনে সাড়া দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 13, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:32 PM IST
Sujit Bose: সুজিত বসু গ্রেফতারি-মামলায় বড় আপডেট, হাইকোর্টে এবার পালটা পদক্ষেপ প্রাক্তন মন্ত্রীর
Image Credit: সুজিত বসু

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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সুজিত বসু গ্রেফতারি-মামলায় বড় আপডেট, হাইকোর্টে এবার পালটা পদক্ষেপ প্রাক্তন মন্ত্রীর
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