/Sujit Bose: সুজিত বসু গ্রেফতারি-মামলায় বড় আপডেট, হাইকোর্টে এবার পালটা পদক্ষেপ প্রাক্তন মন্ত্রীর

অর্ণবাংশু নিয়োগী: সুজিত বসুর মামলায় বড় আপডেট। তদন্ত চ্যালেঞ্জের পর ফের আদালতে সুজিত বসু। এবার জামিনের আবেদন জানিয়ে দায়ের মামলা। ইডির গ্রেফতারিতে জামিনের আবেদন প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর। মামলা দায়ের হয়েছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে। আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই গ্রেফতার করেছে ইডি। আগামী সোমবার ১৫ জুন মামলার শুনানি।
প্রসঙ্গত, ইডির দায়ের করা এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা সুজিত বসু। কিন্তু মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েও আদালতের তরফ থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাননি তিনি। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, এই মামলায় দ্রুততার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছে না আদালত। একইসঙ্গে সেই রায়েই প্রয়োজনে আইনি পথে জামিনের আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
মামলার দ্রুত শুনানির আবেদনে সাড়া দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট। মামলার শুনানির সময় বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'কোনও শর্টকাট নেই। মামলার আবেদনে কোনও দ্রুততার কারণ দেখছি না।' এর পাশাপাশি আদালত মন্তব্য করে, পরিস্থিতি যদি এতটাই জরুরি হয়, তবে নিয়মানুযায়ী জামিন নিন। আইনি প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পথ এড়িয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করা হবে না বলেই স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয় আদালতের পক্ষ থেকে।
যার জেরে আইনি রক্ষাকবচ বা দ্রুত শুনানির মাধ্যমে স্বস্তি পাওয়ার যে চেষ্টা করছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী, তা থমকে যায়। হাইকোর্টে ধাক্কা খান প্রাক্তন মন্ত্রী। এবার সেই জামিনের আবেদন নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ সুজিত বসু। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ানোর পর থেকেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্ক্যানারে ছিলেন সুজিত বসু। বর্তমানে জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী। জেল হেফাজত হয়েছে তাঁর। এর আগে, বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন তৃণমূলের দাপুটে মন্ত্রী-প্রভাবশালী নেতা সুজিত বোস।
প্রসঙ্গত, আদালতে ইডির পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরাজ ত্রিবেদী পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তের প্রসঙ্গ টানেন। ধীরাজ ত্রিবেদী আদালতে জানান, নিতাই দত্তকে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিকবার সমন পাঠানো হয়েছিল। তিনি তদন্তকারীদের জানিয়েছিলেন যে, হায়দরাবাদে তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং চলতি মাসেই হাজিরা দেবেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি এখনও হাজির হননি।
ইডি দাবি করে, কোনও এক অজ্ঞাত ‘প্রভাবশালী’ ব্যক্তির প্রভাবেই বার বার তলব করা সত্ত্বেও নিতাই দত্ত হাজিরা এড়িয়ে চলেছেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্পষ্ট দাবি, সুজিত বোস অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁকে জামিন দিলে তদন্ত প্রাভাবিত হতে পারে।
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