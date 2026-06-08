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Sujit Bose Arrest Big Update: রাজনীতির মেগা আপডেট: প্রাক্তন তৃণমূল নেতা সুজিত বোসের বিরুদ্ধে বিরাট রায় আদালতের

ED on Municipal Corporation Scam: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ানোর পর থেকেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্ক্যানারে ছিলেন সুজিত বসু। সম্প্রতি তাঁর জেল হেফাজতও হয়েছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 08, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:15 PM IST
Sujit Bose Arrest Big Update: রাজনীতির মেগা আপডেট: প্রাক্তন তৃণমূল নেতা সুজিত বোসের বিরুদ্ধে বিরাট রায় আদালতের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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