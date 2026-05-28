/Sujit Bose arrest Big Update: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুর গ্রেফতারিতে বিরাট ঘটনা: হাইকোর্টে রুদ্ধশ্বাস মামলা, কী হবে?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী-- তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা সুজিত বসু। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হওয়ার বেশ কিছুদিন পর এবার ইডির বিরুদ্ধেই আইনি লড়াইয়ে নামলেন লেকটাউন-সল্টলেকের তৃণমূলের এই বড় মাথা। ইডির ভূমিকা, নিরপেক্ষতা এবং কার্যপদ্ধতি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই ইডি সম্পুর্ণ অন্যায় গ্রেফতারি করেছে তাঁকে-- এই অভিযোগ এনেছেন। তাঁর গ্রেফতারি এবং ইডির দায়ের করা ইসিআইআর (ECIR)-এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই পালটা মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত সূত্রের খবর, শুক্রবার অথবা আগামিকালই বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই হাইপ্রোফাইল মামলার শুনানি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজিত বসুর আইনজীবী মারফত দায়ের করা এই মামলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ আনা হয়েছে।
আইনি প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ: ইডি তাঁর বিরুদ্ধে যে ‘এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট’ বা ইসিআইআর (ECIR) দায়ের করেছে, তা আইনসম্মত নয় বলে দাবি করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। একই সঙ্গে, তাঁকে গ্রেফতার করার পুরো প্রক্রিয়াটিই বেআইনি এবং আদালতের নির্দেশিকার পরিপন্থী বলে প্রাক্তন মন্ত্রীর তরফে সওয়াল করা হয়েছে।
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত: মামলার আবেদনে প্রাক্তন মন্ত্রী স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন যে, ইডির এই অতিসক্রিয়তা এবং আচমকা গ্রেফতারির পিছনে গভীর রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এবং তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতেই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দাবি তাঁর।
ইডি-কে মামলার অংশ করা: এই আইনি লড়াইয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-কে সরাসরি মামলার পক্ষ বা ‘পার্টি’ করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য এই আইনি সংঘাতকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে এই পালটা মামলা।
পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলা ও সুজিত বসুর গ্রেফতারি
দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের একাধিক পুরসভায় কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই ও ইডি। তদন্তকারীদের দাবি, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন (২০১৬ মেয়াদের আশপাশে) কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক কারচুপি এবং আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে সুজিত বসুর যোগসূত্র মিলেছে।
এর আগে চলতি বছরের শুরুতে সুজিত বসুর শ্রীভূমির বাসভবনে ম্যারাথন তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। এরপর সিজিও কমপ্লেক্সে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদও করা হয় তাঁকে। অবশেষে গত সপ্তাহে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর বয়ানে অসঙ্গতি এবং তদন্তে সহযোগিতা না করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। বর্তমানে তিনি হেফাজতেই রয়েছেন।
গ্রেফতারির পর থেকেই তৃণমূল নেতৃত্ব এই ঘটনাকে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ বলে সরব হয়েছে। এবার সুজিত বসু নিজেই আদালতের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ইডির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন।
কলকাতা হাইকোর্টের নিয়মমাফিক শুক্রবার এই মামলার জরুরি শুনানির তালিকাভুক্ত হওয়ার কথা। আইনজ্ঞদের মতে, সুজিত বসুর আইনজীবীরা এই মামলায় তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন বা ইডির কড়া পদক্ষেপের ওপর স্থগিতাদেশ চাইতে পারেন। অন্যদিকে, ইডির তরফেও পাল্টা হলফনামা দিয়ে গ্রেফতারির সপক্ষে জোরালো প্রমাণ পেশ করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এখন দেখার, ইডির ‘রাজনৈতিক অভিসন্ধি’র অভিযোগের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট কী অবস্থান নেয়। সারা রাজ্যের রাজনৈতিক ও আইনি মহলের নজর এখন এই শুনানির দিকে।
