/Sujit Bose arrest case: বিরাট বিপদে প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের বড় রায়, তোলপাড় রাজনীতি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসুর জামিনের আবেদনে বড় মোড়। সোমবারও মিলল না কোনও অন্তর্বর্তী স্বস্তি। কলকাতা হাইকোর্টে সুজিতের জামিন মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) পাল্টা হলফনামা ও যুক্তি পেশ করার জন্য আদালতের কাছে সময় চেয়ে নিয়েছে। ফলে এখনই জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না তিনি।
হাইকোর্টের নির্দেশ
সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে সুজিত বসুর জামিনের মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। শুনানির শুরুতে ইডির পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা এই মামলায় সুজিত বসুর জামিনের আবেদনের বিরুদ্ধে পাল্টা জবাব ও আইনি যুক্তি পেশ করতে চায়।
ইডির এই আবেদনের ভিত্তিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে আগামী ২৯ জুনের মধ্যে তাদের পাল্টা যুক্তি বা হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, আগামী ১ জুলাই দুপুর ঠিক দুটোয় এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।
সুজিতের আইনজীবীর সওয়াল
আদালতে সুজিত বসুর পক্ষে সওয়াল করেন দেশের প্রখ্যাত প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। শুনানিতে তিনি ইডির তদন্তের গতিপ্রকৃতি এবং সুজিত বসুর গ্রেফতারির যৌক্তিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন তোলেন।
মামলার প্রধান যুক্তি
দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তা: এটি মূলত ২০২৩ সালের একটি ইডি মামলা। প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে এই তদন্ত প্রক্রিয়া চললেও, ইডি সুজিত বসুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একবারও ডাকার প্রয়োজন মনে করেনি।
দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি: সুজিত বসু কোনও সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি একজন দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবেও সফলভাবে দায়িত্ব সামলেছেন। ফলে তাঁর পালিয়ে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই।
হঠাৎ তৎপরতা ও গ্রেফতারি কেন? দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর, ২০২৬ সালের মে মাসে হঠাৎ করে ইডি তাঁকে দুবার তলব করে। এরপর দ্বিতীয়বার হাজিরার দিন, অর্থাৎ গত ১১ মে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
অভিষেক মনু সিংভি সওয়ালে দাবি করেন, যে ব্যক্তিকে সাড়ে তিন বছর ডাকার প্রয়োজন মনে করল না কেন্দ্রীয় সংস্থা, তাঁকে হঠাৎ দু'বার ডেকেই গ্রেফতার করার পেছনে কোনও বিশ্বাসযোগ্য কারণ বা নতুন তথ্য থাকতে পারে না। এই গ্রেফতারির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে তাই বড়সড় প্রশ্ন রয়েছে।
ইডির পাল্টা আবেদন
সুজিত বসুর আইনজীবীর এই দীর্ঘ সওয়াল এবং অভিযোগের জবাবে ইডির পক্ষে উপস্থিত ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল তথা কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতকে জানান, সুজিতের আইনজীবীর তোলা সমস্ত পয়েন্টের সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক জবাব দিতে চায় ইডি।
যেহেতু এটি একটি বড় আর্থিক দুর্নীতি এবং পুরসভার নিয়োগ কেলেঙ্কারির মামলা, তাই সব নথিপত্র খতিয়ে দেখে পাল্টা যুক্তি সাজানোর জন্য ইডির কিছুটা সময় প্রয়োজন। ইডির এই আর্জি মেনে নিয়েই বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ২৯ জুন পর্যন্ত সময় মঞ্জুর করেন।
মামলার মূল বিষয়বস্তু একনজরে
বিষয়ের বিবরণ তথ্য
আদালত ও বিচারক কলকাতা হাইকোর্ট,
বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত
সুজিতের পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি
ইডির পক্ষে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য (ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল)
গ্রেফতারির তারিখ ১১ মে, ২০২৬
ইডির জবাব দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ জুন, ২০২৬
পরবর্তী শুনানির সময় ১ জুলাই, ২০২৬ (দুপুর ২:০০ টো)
রাজনৈতিক সমীকরণ
আপাতত ১ জুলাইয়ের শুনানির ওপরেই নির্ভর করছে রাজ্যের এই হাইপ্রোফাইল নেতার ভাগ্য। আইনি মহলের মতে, ২৯ জুনের মধ্যে ইডি কী ধরনের পাল্টা হলফনামা বা প্রমাণ আদালতের সামনে পেশ করে, তার ওপরেই সুজিত বসুর জামিন পাওয়া বা না-পাওয়া অনেকটাই নির্ভর করছে। অন্যদিকে, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলা নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও এই শুনানির হাত ধরে আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
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