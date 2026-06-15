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Sujit Bose arrest case: বিরাট বিপদে প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের বড় রায়, তোলপাড় রাজনীতি

Sujit Bose Municipal recruitment Scam: আদালতে সুজিত বসুর পক্ষে সওয়াল করেন দেশের প্রখ্যাত প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। শুনানিতে তিনি ইডির তদন্তের গতিপ্রকৃতি এবং সুজিত বসুর গ্রেফতারির যৌক্তিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন তোলেন। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 15, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:44 PM IST
Sujit Bose arrest case: বিরাট বিপদে প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের বড় রায়, তোলপাড় রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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