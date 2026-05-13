/Sujit Bose Arrested: কেঁচো খুঁড়তে কেউটে; সুজিতের লেকটাউন-কেলেঙ্কারির ভয়ংকর পর্দাফাঁস: ফ্ল্যাট, কোটি-কোটি টাকা

Massive Scam in Lake Town Flats & Municipality Recruitment Uncovered by ED: সুজিতের লেকটাউন-কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস: জলের দরে ৪ ফ্ল্যাট, নেপথ্যে কি চাকরির ডিল? বাজারে যার দাম ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, সেই ৪টি ফ্ল্যাট সুজিত বসু কিনলেন মাত্র ৪৬ লক্ষ টাকায়! বাকি টাকার বদলে কি প্রমোটারের পরিবারকে দেওয়া হয়েছিল পুরসভার চাকরি? সুজিত বসুর লেকটাউন কেলেঙ্কারি নিয়ে ইডির হাতে এবার বিস্ফোরক তথ্য।
বিক্রম দাস: পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে এবার চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর গ্রেফতারির পর সামনে এল লেকটাউনের ফ্ল্যাট কেনাবেচা নিয়ে এক বিস্ফোরক অভিযোগ। তদন্তকারীদের দাবি, বাজারদরের চেয়ে কোটি টাকা কমে ফ্ল্যাট কিনে তার বদলে পুরসভায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার 'অনৈতিক চুক্তি' করেছিলেন প্রভাবশালী এই নেতা।
জানা যায়, শ্রীভূমির কাছে একটি অভিজাত এলাকায় নিজের ও পরিবারের নামে চারটি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন সুজিত বসু। চারটি ফ্ল্যাটের মোট বাজারমূল্য ছিল প্রায় ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু মন্ত্রীমশাই সেই ফ্ল্যাটগুলি কিনেছিলেন মাত্র ৪৬ লক্ষ টাকায়! অর্থাৎ, প্রতিটি ফ্ল্যাটের দাম গড়ে পড়েছিল মাত্র সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা। প্রশ্ন উঠছে, বর্তমান সময়ে লেকটাউনের মতো এলাকায় একটি ছোট ঘরের দামও যেখানে আকাশছোঁয়া, সেখানে ১১ লাখে ফ্ল্যাট কেনা কীভাবে সম্ভব?
বাকি ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকার ঘাটতি মেটানো হয়েছিল সরকারি চাকরির মাধ্যমে। অভিযোগ, যে ডেভেলপার সংস্থার কাছ থেকে ফ্ল্যাট কেনা হয়েছিল, সেই সংস্থার অংশীদার প্রদীপ সিংহ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের দক্ষিণ দমদম পুরসভায় চাকরির নিয়োগপত্র পাইয়ে দিয়েছিলেন সুজিত বসু। অর্থাৎ ফ্ল্যাটের বাকি টাকার বিনিময়ে পুরসভার নিয়োগকে 'পণ্য' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।
ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে প্রোমোটার অয়ন শীলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুরসভা নিয়োগ সংক্রান্ত অজস্র নথি উদ্ধার করে ইডি। সেই সূত্র ধরেই তদন্তের জাল বিস্তার করে সুজিত বসুর বাড়ি, অফিস ও তাঁর ছেলের রেস্তোরাঁতেও হানা দেন আধিকারিকরা। ইডির অভিযোগ, লকডাউনের সময় সুজিতের রেস্তোরাঁ বন্ধ থাকলেও তাঁর অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা জমা হয়েছে।
সোমবার সিজিও কমপ্লেক্সে ম্যারাথন জেরার পর গ্রেফতার করা হয় সুজিত বসুকে। মঙ্গলবার তাঁকে ব্যাংকশাল আদালতে পেশ করা হলে ইডির আইনজীবীরা দাবি করেন, "অভিযুক্ত অত্যন্ত প্রভাবশালী। জামিন পেলে তিনি তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করতে পারেন।" দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শেষে বিচারক সুজিতকে ১০ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।
ভোটের মুখে বারবার হাজিরা এড়িয়েছিলেন বিধাননগরের এই দাপুটে নেতা। হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েও শেষরক্ষা হলো না। এখন দেখার, ইডি হেফাজতে থেকে জেরার মুখে সুজিত বসু আরও কত প্রভাবশালী রাঘব-বোয়ালের নাম উগরে দেন।
