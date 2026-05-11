ED arrests Sujit Bose: পুর দুর্নীতি মামলায় অ্যাকশনে ইডি: ম্যারাথন জেরার পর গ্রেফতার সুজিত বোস

ED arrests Sujit Bose: পুর দুর্নীতি মামলায় অ্যাকশনে ইডি: ম্যারাথন জেরার পর গ্রেফতার সুজিত বোস
ED arrests Sujit Bose: হাইকোর্টের নির্দেশে ১ মে ইডির দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী। প্রায় ৯ ঘন্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তদন্তকারীরা। এরপর আজ সোমবার ফের সিজিও কমপ্লেক্সে ম্যারাথন জেরা।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় পালাবদলের পর বড় খবর। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বোসকে এবার গ্রেফতার করল ইডি। দিন কয়েক আগেই হাইকোর্টের নির্দেশে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিয়েছিলেন। প্রায় ৯ ঘন্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তদন্তকারীরা।
ভোটের মুখে প্রথম যখন সমন পাঠিয়েছিল ইডি,তখন হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সাড়া দেননি দ্বিতীয় তলবেও। নির্বাচনের ব্য়স্ততা কারণে সিজিও কমপ্লেক্সে যাননি বিধাননগরের তৃণমূলপ্রার্থী। তদন্তকারীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁর ছেলে সমুদ্র বোস। এরপর চলতি মাসে সুজিতকে তৃতীয়বার সমন পাঠায় ইডি। এরপর ইডির বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তুলে চিঠি দেন তিনি। বস্তুত, ভোট মিটলে মে মাসে হাজিরা দেওয়ারও কথাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও অবশ্য রেহাই মেলেনি।
প্রথম দফার পরের দিনই ফের সুজিতকে তলব করে ইডি। ২৪ এপ্রিল হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। ভোটের মুখে কেন ঘনঘন তলব? হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী। আদালতের হস্তক্ষেপের কিছুটা বাড়তি সময় পান। ২৪ এপ্রিল নয়, ১ মে সুজিতকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেয় হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চ। সেইমতো নির্দিষ্ট দিনে ইডি দফতরে হাজিরাও দেন সুজিত। শেষপর্যন্ত আজ, সোমবার সিজিও কমপ্লেক্সে ম্যারাথন জেরার পর গ্রেফতার করা হল প্রাক্তন দমকলমন্ত্রীকে।
ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে প্রোমোটার অয়ন শীলের বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। উদ্ধার হয় বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর নথি। অভিযোগ ওঠে, রাজ্যের প্রায় ১৭ পুরসভার টাকা বিনিময়ে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। সেই সূত্রেই সুজিত বোসের বাড়ি, অফিস, এমনকি তাঁর ছেলের রেস্টুরেন্টেও তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তারপরে এতদিনে গ্রেফতার।
