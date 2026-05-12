/ED arrests Sujit Bose: প্রভাবশালী তত্ত্বেই সিলমোহর আদালতের: ১০ দিনের ইডি হেফাজতে সুজিত বোস

ED arrests Sujit Bose: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রভাবশালী তত্ত্বেই সিলমোহর। প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বোসকে ১০ ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিল ব্যাঙ্কশাল আদালত।
পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন ধরেই ইডির নজরে ছিলেন সুজিত বোস। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য় তাঁকে নোটিশও পাঠানো হয়েছে। সিজিও কমপ্লেক্সে ম্যারাথন জেরার পর অবশেষে গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী। কবে? গতকাল সোমবার। এরপর আজ, মঙ্গলবার ধৃতকে ব্যাংকশাল আদালতে পেশ করে ইডি।
আদালতে সুজিতকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন করে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে বলা হয়, অভিযুক্ত বিধায়ক না থাকলেও যথেষ্ট প্রভাবশালী। ছাড়া পেলে তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন। সাক্ষ্যপ্রমাণও নষ্ট করতে পারেন। সঙ্গে বিস্ফোরক অভিযোগ, লকডাউনের তাঁর রেস্তোরাঁ বন্ধ থাকলে, কোটি কোটি টাকা আয় করেছেন বিধাননগরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক। সেই যুক্তি মেনেই ইডি আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক।
সুজিত বোসের গ্রেফতারি নিয়ে মুখ খুলেছেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, 'দুর্নীতি হয়েছে, ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ নয়৷ মানুষের টাকা যারা চুরি করেছে তাদের শাস্তি দেওয়ার, প্রশাসন কাজ করবে। আইন তাদের শাস্তি দেবে”। তাঁর দাবি, বালির পরপর গাড়ি গ্রামে ঢুকে যেত। এখন সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে প্রোমোটার অয়ন শীলের বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। উদ্ধার হয় বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর নথি। অভিযোগ ওঠে, রাজ্যের প্রায় ১৭ পুরসভার টাকা বিনিময়ে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। সেই সূত্রেই সুজিত বোসের বাড়ি, অফিস, এমনকি তাঁর ছেলের রেস্টুরেন্টেও তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।
ভোটের মুখে প্রথম যখন সুজিতকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি, তখন হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সাড়া দেননি দ্বিতীয় তলবেও। নির্বাচনের ব্য়স্ততা কারণে সিজিও কমপ্লেক্সে যাননি বিধাননগরের তৃণমূলপ্রার্থী। তদন্তকারীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁর ছেলে সমুদ্র বোস। এরপর চলতি মাসে সুজিতকে তৃতীয়বার সমন পাঠায় ইডি। এরপর ইডির বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তুলে চিঠি দেন তিনি। বস্তুত, ভোট মিটলে মে মাসে হাজিরা দেওয়ারও কথাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও অবশ্য রেহাই মেলেনি।
প্রথম দফার পরের দিনই ফের সুজিতকে তলব করে ইডি। ২৪ এপ্রিল হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। ভোটের মুখে কেন ঘনঘন তলব? হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী। আদালতের হস্তক্ষেপের কিছুটা বাড়তি সময় পান। ২৪ এপ্রিল নয়, ১ মে সুজিতকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেয় হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চ। সেইমতো নির্দিষ্ট দিনে ইডি দফতরে হাজিরাও দেন সুজিত।
