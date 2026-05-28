Sukhendu Sekhar Roy: 'তৃণমূল কংগ্রেস দলটা আর থাকবে না উঠে যাবে, শুধু সময়ের অপেক্ষা'-- বিস্ফোরক তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতেই এবার তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন তোপ দলের প্রবীণ সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। আর জি কর কাণ্ডকে ‘দ্রোহকাল’ ও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত জনজোয়ার আখ্যা দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানালেন, বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং নৈরাজ্যের জেরেই রাজ্যের মানুষ এবার তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে, আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগদানের সম্ভাবনাও পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি তিনি।
প্রবীণ সাংসদের মতে, আর জি করের ঘটনা ছিল শাসকদলের জন্য শেষ সতর্কবার্তা। ষাট বছরের রাজনৈতিক জীবনে তিনি এমন সংঘবদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত গণপ্রতিরোধ দেখেননি, যেখানে সাধারণ মায়েরা কোলে বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন। তাঁর দাবি, 'পার্কস্ট্রিট, কামদুনি বা বগটুই--মানুষ অনেক কিছু সহ্য করেছে, কিন্তু আর জি করের সময় দেওয়াল লিখন পড়তে পারেনি দল। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। এই ভোট যদি আর জি করের পরে হতো, তবে তৃণমূল দু-চারটির বেশি আসন পেত না।'
তিনি আক্ষেপের সুরে জানান, আর জি করের প্রতিবাদে যখন তিনি নিজে রাস্তায় নামার ও টুইট করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন দলের কেউ ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। অপরাধীদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার অপরাধেই আজ তিনি দলে ‘ব্রাত্য’।
‘সিপিএমের ৩৪ বছরের চেয়েও বেশি অত্যাচার ও দুর্নীতি গত ১৫ বছরে’
বাম আমলের সঙ্গে বর্তমান জমানার তুলনা টেনে প্রবীণ এই নেতা বলেন, সিপিআইএমের ৩৪ বছরের অত্যাচার সহ্য করে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্বে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল। কিন্তু মানুষ দেখল, গত ১৫ বছরে সিপিএমের থেকেও বেশি অত্যাচার ও দুর্নীতি হয়েছে।
শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তিনি বলেন, 'সিপিএমের আমলে পার্টির লোককে চাকরি দেওয়ার কথা শোনা যেত, কিন্তু তার জন্য একটা টাকাও দিতে হয়েছে বলে শুনিনি। আর আজ সারা রাজ্যে চাকরি নেই। নৈরাজ্য, হতাশা আর বেকারত্বে ডুবেছে বাংলা। দু-চারটে যা চাকরি হয়েছে, তা সব পয়সা নিয়ে। যে শিক্ষকেরা টাকা দিয়ে চাকরি পাচ্ছেন, তাঁরা পরের প্রজন্মকে কী তৈরি করবেন?' দুর্নীতি যে তৃণমূলের পঞ্চায়েত স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত গ্রাস করেছে, তা উল্লেখ করে তিনি কটাক্ষ করেন, 'গ্রামের সবচেয়ে বড় বাড়িটা এখন সেই পঞ্চায়েত প্রধানের, যে কিছুদিন আগে চায়ের দোকানে বসে বিড়ি খেত।'
রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনিক স্তরে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে--বিশেষ করে আর জি কর কাণ্ডে যে পদক্ষেপ ও তিনজন আইপিএস অফিসারকে বদলি করা হয়েছে--তাকে দু-হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছেন সুখেন্দুশেখর। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ জনগণের স্বার্থে।
পাশাপাশি, ভোটকুশলী সংস্থা ‘আইপ্যাক’ (I-PAC)-কে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'আইপ্যাক কাটমানি খেয়েছে। জেনেবুঝেও তাদের দলে নিয়ে আসা হয়েছিল।' তিনি দাবি করেন, দলের ভিতরে ও বাইরে এখন চরম নৈরাজ্য চলছে।
তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সুখেন্দুশেখর রায়ের ভবিষ্যৎবাণী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'তৃণমূল দলটা কবে উঠে যাবে, তা শুধু সময়ের অপেক্ষা। রাতারাতি আসেনি, তাই রাতারাতি উঠবে না, তবে উঠে যাবে।' নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বার্তা—তিনি রাজনীতি ছাড়ছেন না। এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাও তিনি উড়িয়ে দেননি। তাঁর এই বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারের পর বাংলার রাজনৈতিক মহলে এখন তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
