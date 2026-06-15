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Sumit Roy Big Update: হাইকোর্টের বিগ ব্রেকিং: অভিষেকের সহকারী সুমিত রায় মামলায় তোলপাড়, টানটান উত্তেজনা-- গ্রেফতারি পরোয়ানা

Abhishek Banerjee's PA Sumit Roy in Highcourt: সুমিত রায়ের আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর, পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলা ফাইল করার অনুমতি দিয়েছেন। আদালত সূত্রে খবর, মামলা দায়ের করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে চলতি সপ্তাহেই বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে এই মামলার শুনানি হতে পারে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 15, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:01 PM IST
Sumit Roy Big Update: হাইকোর্টের বিগ ব্রেকিং: অভিষেকের সহকারী সুমিত রায় মামলায় তোলপাড়, টানটান উত্তেজনা-- গ্রেফতারি পরোয়ানা
Image Credit: সুমিত রায় মামলা কোর্টে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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হাইকোর্টের বিগ ব্রেকিং: অভিষেকের সহকারী সুমিত রায় মামলায় তোলপাড়, টানটান উত্তেজনা
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