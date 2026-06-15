/Sumit Roy Big Update: হাইকোর্টের বিগ ব্রেকিং: অভিষেকের সহকারী সুমিত রায় মামলায় তোলপাড়, টানটান উত্তেজনা-- গ্রেফতারি পরোয়ানা

অর্ণবাংশু নিয়োগী ও পিয়ালি মিত্র: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক (PA) সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা। আর তারপরই আইনি রক্ষাকবচ পেতে তুমুল তৎপরতা।
নিজের গ্রেফতারি এড়াতে এবার সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের সুমিত রায়। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর পক্ষে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ
সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে সুমিত রায়ের মামলাটি উত্থাপন করেন তাঁর আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে এই মামলা দায়ের করার অনুমতি চান।
সুমিত রায়ের আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর, পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলা ফাইল করার অনুমতি দিয়েছেন। আদালত সূত্রে খবর, মামলা দায়ের করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে চলতি সপ্তাহেই বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে এই মামলার শুনানি হতে পারে।
সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে কেন গ্রেফতারি পরোয়ানা?
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি নির্দিষ্ট মামলার তদন্ত প্রক্রিয়ায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুমিত রায়কে একাধিকবার সমন বা নোটিস পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বারবার তলব করা সত্ত্বেও তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে হাজিরা এড়িয়ে যান বলে অভিযোগ। তদন্তে সহযোগিতা না করা এবং বারবার সমন উপেক্ষা করার কারণেই শেষ পর্যন্ত আদালতের তরফ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এই গ্রেফতারি পরোয়ানা (Arrest Warrant) জারি করা হয়।
আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর যে কোনও মুহূর্তে পুলিস বা তদন্তকারী আধিকারিকরা সুমিত রায়কে গ্রেফতার করতে পারেন। এই চরম আইনি পদক্ষেপ এবং গ্রেফতারির আশঙ্কা থেকেই তড়িঘড়ি কলকাতা হাইকোর্টে আইনি ঢাল বা আগাম জামিন নিশ্চিত করতে চাইছেন তিনি।
মামলার মূল বিষয়বস্তু কী:
আবেদনকারী: সুমিত রায় (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক)।
আদালত: কলকাতা হাইকোর্ট
বিচারক: বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত
সুমিত রায়ের আইনজীবী: সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়।
মূল উদ্দেশ্য: গ্রেফতারি পরোয়ানার হাত থেকে বাঁচতে আগাম জামিনের আবেদন।
বর্তমান অবস্থা: হাইকোর্টে মামলা দায়ের করার অনুমতি মিলেছে।
কে সুমিত রায়?
সুমিত রায় হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর দীর্ঘদিনের আপ্তসহায়ক। তাই সুমিত রায়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও আইনি মহলে তোলপাড়সাম্প্রতিক অতীতে রাজ্যে কয়লা পাচার থেকে শুরু করে নিয়োগ দুর্নীতি--একাধিক ইস্যুতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (CBI) অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সময়ে শাসক দলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠদের তলব করা হয়েছে। অতীতেও কয়লা পাচার কাণ্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে সুমিত রায়ের নাম চর্চায় এসেছিল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফ থেকে ডাকাও হয়েছিল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই বিভিন্ন স্তরে তদন্তের গতি বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি। সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়া এবং তাঁর হাইকোর্টে যাওয়া সেই ঘটনারই অংশ।
কলকাতা হাইকোর্টের পরবর্তী শুনানিতে কী হতে চলেছে? বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে শুনানির দিন সুমিত রায়ের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের পক্ষে কী কী যুক্তি দেবেন? আদালত সুমিত রায়কে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি বা আইনি রক্ষাকবচ দেয় কি না, নাকি তদন্তকারী সংস্থাকে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করার ছাড়পত্র দেয়--তা সময়ই বলবে।
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