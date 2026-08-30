মমতার 'অপরাধ' কী? কোন অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে FIR?

পিয়ালী মিত্র: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা রুজু করেছে পুলিস। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধে নির্দিষ্টভাবে কী কী অভিযোগ আনা হয়েছে? থানার এক সাব ইনস্পেক্টর যে অভিযোগ দায়ের করেছেন, সূত্রের খবর তাতে উল্লেখ করা হয়েছে--
১. অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট:
২৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.০০ টায়, কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি (WPA No. 21728 of 2026) নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ক্যাথিড্রাল রোডে জনসভা আয়োজন করা হয়।
২. হাইকোর্টের নির্দেশ:
হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সভা ক্যাথিড্রাল রোডের পূর্ব দিকের ফ্ল্যাঙ্কে দুপুর ১২.০০ টায় শুরু হয়, আর পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে যান চলাচলের জন্য খোলা রাখা হয়েছিল।
৩. পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল:
পশ্চিম ফ্ল্যাঙ্কে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে যান চলাচল স্বাভাবিক ভাবেই হচ্ছিল।
৪. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন:
দুপুর আনুমানিক ২টো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানস্থলে আসেন।
৫. মূল অভিযোগ - উস্কানি দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি:
মঞ্চে পৌঁছে তিনি ফুটপাথে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শক/সমর্থকদের, যারা পশ্চিম ফ্ল্যাঙ্কের ফুটপাথে ছিল, তাদের মঞ্চের দিকে বিশৃঙ্খলভাবে ছুটে আসার জন্য আহ্বান জানান বলে অভিযোগ।
৬. ব্যারিকেড ভাঙা ও রাস্তা দখল:
মমতার এই আহ্বানের পরই প্রচুর মানুষ গার্ড রেল/ব্যারিকেড ঠেলে সরিয়ে দেয়, সেখানে মোতায়েন পুলিস কর্মীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে এবং ক্যারেজওয়েতে (মূল রাস্তায়) ঢুকে পড়ে।
৭. যান চলাচল স্তব্ধ:
এর ফলে পশ্চিম ফ্ল্যাঙ্কে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়, বহু গাড়ি রাস্তায় আটকে পড়ে এবং চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়।
৮. পুলিসের অনুরোধ অমান্য:
অভিযোগ, কর্তব্যরত পুলিস কর্মীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশের কথা মনে করিয়ে দেন এবং ভিড়কে পশ্চিম ফ্ল্যাঙ্কে না ঢোকানোর জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি সেই অনুরোধে কর্ণপাত করেননি এবং সমর্থকদের ওই ফ্ল্যাঙ্ক দখল করতে উৎসাহিত করতে থাকেন।
৯. বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি:
এই ঘটনায় বড় দুর্ঘটনার গুরুতর ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল। যদিও পুলিসের সময়োচিত হস্তক্ষেপে বড় কোনও অঘটন ঘটেনি, তবুও সাধারণ মানুষ ও পুলিস কর্মীদের আহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।
১০. দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ:
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং সভার আয়োজক/আহ্বায়কদের আচরণ অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিল, কারণ এর ফলে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং জনশৃঙ্খলা হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে। পুলিস দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
১১. রাস্তা আর খোলা যায়নি:
ক্যারেজওয়েতে প্রচুর মানুষ জমায়েত হওয়ায়, এরপর আর পশ্চিম ফ্ল্যাঙ্কে যান চলাচল পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি।
১২. হাইকোর্টের সময়সীমা লঙ্ঘন:
হাইকোর্টের অনুমতি ছিল দুপুর ১২.০০ টা থেকে ৩টে পর্যন্ত। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ের পরেও বক্তব্য চালিয়ে যান এবং প্রায় ৩.১০-এ শেষ করেন, তারপর আয়োজকরা আরও কিছুক্ষণ সমাপ্তি অনুষ্ঠান চালায়। ফলে অনুষ্ঠান অনুমোদিত সময়ের বাইরে চলেছে, যা হাইকোর্টের নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
১৩. সরকার ও পুলিসের ভাবমূর্তি নষ্টের ষড়যন্ত্র:
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপের প্রভাব বিবেচনা করে মনে হয়েছে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের সঙ্গে মিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পুলিস বিভাগের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছেন।
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি প্ররোচনায় এবং সভার আয়োজক/আহ্বায়কদের সঙ্গে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে BNS-এর 61(2)/223/125(a)/132/285 ধারায় আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটিত করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
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