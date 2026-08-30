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মমতার 'অপরাধ' কী? কোন অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে FIR?

Mamata Banerjee: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মূল রাস্তায় সমর্থকদের ডেকে এনে তীব্র যানজট তৈরির প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। সময়সীমা লঙ্ঘন করা এবং পুলিসের অনুরোধ না মেনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগও করা হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 30, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:12 AM IST
মমতার 'অপরাধ' কী? কোন অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে FIR?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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