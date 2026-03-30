Abhishek Banerjee CEO office visit: সাপ্লি তালিকায় 'ধোঁয়াশা': এবার সিইও অফিসের সামনে ধরনায় অভিষেক?

Abhishek Banerjee CEO office visit: সাপ্লি তালিকায় 'ধোঁয়াশা': এবার সিইও অফিসের সামনে ধরনায় অভিষেক?
Abhishek Banerjee CEO office visit: SIR-র সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা অনেকেই নাম খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে আতঙ্ক বাড়ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাপ্লিমেন্টার ভোটার তালিকায় 'ধোঁয়াশা'। সিইও দফতর যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে সিইও দফতরে ধরনায় বসতে পারেন তিনি। সূত্রের খবর তেমনই।
আরও পড়ুন: Suvendu Adhikari: SIR-এর জেরে ভবানীপুরে এবার বিজেপি জিতবে: মনোনয়ন পেশের পরই 'বিতর্কিত' দাবি শুভেন্দুর
এ রাজ্যের মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ। SIR-র খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছে ৫৮ লক্ষের নাম। ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা বেরিয়েছি। তাতে বাকি ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারেরই নাম রয়েছে। কিন্তু ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও ‘বিবেচনাধীন’ তালিকায়। অর্থাত্ তাঁদের তথ্য খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। কতজনের আবেদনের নিষ্পত্তি হল? এখনও পর্যন্ত চারটি সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন।
এদিকে SIR-র সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা অনেকেই নাম খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে আতঙ্ক বাড়ছে। তৃণমূলের অভিযোগ, কতজনের নাম বাদ গেল? কেনই-বা বাদ গেল? সাপ্লিমেন্টারি তালিকা দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গোটা বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে সিইএ দফতরে ডেপুটেশন যাওয়ার কথা অভিষেকের। কবে? আজ, সোমবারই।
এর আগে, প্রথম উত্তরবঙ্গে ভোটের প্রচারে গিয়ে SIR নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছিলেন, 'শোনা যাচ্ছে, ২৭ লক্ষের মধ্য়ে ৮ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে'। সঙ্গে ঘোষণা,'যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের জন্য আমরা ক্যাম্প করব। বিনা পয়সায় আইনজীবী দেব। আপনাদের শুধু দরখাস্ত করতে হবে'।
মমতা জানান, 'রাতে হঠাত্ দেখি আমার নামও সন্দেহের তালিকায়'। স্পষ্ট বার্তা, 'হঠাৎ করে কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সকলের নাম মুছে গেল! এখন বলছে হ্যাকিং হয়েছে। হ্যাকিং করেছ না বজ্জাতি করছ, মানুষকে জানাও। আমি রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট লড়াই করেছি। লড়ে যাব। ছাড়ব না। এখনও অতিরিক্ত তালিকা টাঙায়নি'। বলেন, 'আমি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এই প্রথম না জানিয়ে সব অফিসারকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাদ্য দেবে কে? ঝড় হলে সুরক্ষা দেবে কে? অপদার্থের দল! ওরা জানে না, আমি ভাঙি তবু মচকাই না'।
আরও পড়ুন: Debasish Kumar Grilled: ভোটের মুখে বড় ধাক্কা, জমি দখল মামলায় ইডি ডেকে পাঠাল তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থীকে
