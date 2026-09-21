কমিশনের প্রতীক 'ফ্রিজ'কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মমতা, দ্রত শুনানির আশ্বাস প্রধান বিচারপতির

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: প্রতীক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ কালীঘাট তৃণমূলের। তৃণমূল কংগ্রেসের নাম এবং প্রতীক রদ করা নিয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের দলের প্রতীককে ফ্রিজ করার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই আবেদন। কালীঘাটের হয়ে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল। সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের উল্লেখ করেন আইনজীবী কপিল সিবাল। দ্রুত শুনানির আর্জি জানান তিনি। সম্মত হয়েছে আদালত। দ্রুত শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করার আশ্বাস দিলেন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত।
মমতা শিবির ও ঋত শিবিরের মধ্যে দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে বিবাদের জেরে প্রতীক আপাতত 'ফ্রিজ' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। উপনির্বাচনের জন্য দুই শিবিরই পেয়েছে নতুন নাম ও প্রতীক। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদনের জরুরি ভিত্তিতে শুনানি করতে সম্মত হয়েছে। কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও ভি মোহানার বেঞ্চে বিষয়টি উত্থাপন করে জরুরি শুনানির আর্জি জানান।
সিব্বল আদালতে বলেন, "কমিশন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং তার মাঝখানেই প্রতীক স্থগিত করে দেয়। এসব কী হচ্ছে? আমরা জরুরি ভিত্তিতে শুনানি চাই।" প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে জারি করা অন্তর্বর্তী আদেশে কমিশন জানায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত ব্যানার্জি- দুই গোষ্ঠীর নেতাদের বক্তব্য শোনার পর দেখা গিয়েছে যে, ১৯৬৮ সালের 'ইলেকশন সিম্বলস (রিজারভেশন অ্যান্ড অ্যালটমেন্ট) অর্ডার'-এর নিয়ম অনুযায়ী এই বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রতীক 'ফ্রিজ' করা হচ্ছে। দুই শিবিরকে বিকল্প নাম ও প্রতীক জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় উপনির্বাচনের জন্য।
পরদিন শুক্রবার, কমিশন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে আলাদা আলাদা নাম ও প্রতীক বরাদ্দ করে। মমতা শিবির নতুন নাম পায়- মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস আর প্রতীক হিসেবে ফুটবল প্লেয়ার। ওদিকে ঋত শিবিরের নাম ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস আর প্রতীক খাম। প্রসঙ্গত, কালীঘাট তৃণমূল কমিশনে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মমতা এবং তৃণমূল মমতা কংগ্রেস এই তিনটে নামের প্রস্তাব জমা দিয়েছিল। আর প্রতীক হিসাবে প্রস্তাব দিয়েছিল- ফুটবল খেলছে এমন খেলোয়াড় ও ব্যাট। ওদিকে ঋত শিবিরের কমিশনে জমা দেওয়া ৩টি নাম ছিল- ন্যাশনালিস্ট তৃণমূল কংগ্রেস, ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস ও পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস। আর কমিশনের ‘ফ্রি সিম্বল’ তালিকা থেকে টর্চ, খাম আর পেন্সিল বক্স এই তিনটি সিম্বল প্রতীক হিসেবে প্রস্তাব জমা দেয়।
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