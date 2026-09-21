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কমিশনের প্রতীক 'ফ্রিজ'কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মমতা, দ্রত শুনানির আশ্বাস প্রধান বিচারপতির

Mamata Banerjee: কমিশনের এই সিদ্ধান্তকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদনের জরুরি ভিত্তিতে শুনানি করতে সম্মত হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 21, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:39 PM IST
কমিশনের প্রতীক 'ফ্রিজ'কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মমতা, দ্রত শুনানির আশ্বাস প্রধান বিচারপতির

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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