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SSC-র ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের: আর কতদিন থাকবে চাকরি? ভবিষ্যত্‍ স্পষ্ট করল আদালত

Big Supreme Court Update on West Bengal SSC Scam 26 thousands tainted teachers: কিন্তু শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানায়, তারা কেবল যোগ্য শিক্ষকদের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করছে। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নির্দেশ দেয় যে, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে নিজেদের পদে বহাল থাকতে পারবেন। বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 31, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:40 PM IST
SSC-র ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের: আর কতদিন থাকবে চাকরি? ভবিষ্যত্‍ স্পষ্ট করল আদালত

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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