/SSC-র ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের: আর কতদিন থাকবে চাকরি? ভবিষ্যত্‍ স্পষ্ট করল আদালত

অর্ণবাংশু নিয়োগী ও রাজীব চক্রবর্তী: রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর কোথায় নিয়োগ হবে, কবে নিয়োগ হবে, তাঁদের ভবিষ্যত্ কী এই নিয়ে গত ১ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছে চাপানউতোর। এর মধ্যে সরকার বদলেছে। ৩১ অগাস্ট ছিল শেষ দিন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে, এরপর এঁদের ভবিষ্যত কী? কারণ এর আগে কোর্ট জানিয়েছিল ৩১ অগাস্ট তাঁদের চাকরির মেয়াদের শেষ দিন। আজ, শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই মামলায় এক গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল। পড়ুয়াদের পড়াশোনার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেই মানবিক দিক বিবেচনা করে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের যোগ্য বা ‘দাগহীন’ সহকারী শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ ৩১ মে পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে বৃদ্ধি করল শীর্ষ আদালত। তবে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের ক্ষেত্রে এই স্বস্তি মেলেনি।
মেয়াদ বৃদ্ধি ও কমিশনের আবেদন
মামলার শুনানিতে স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ প্রক্রিয়া পুনরায় সম্পন্ন করার জন্য বাড়তি সময়ের আবেদন জানিয়ে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা চেয়েছিল।
কিন্তু শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানায়, তারা কেবল যোগ্য শিক্ষকদের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করছে। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নির্দেশ দেয় যে, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে নিজেদের পদে বহাল থাকতে পারবেন। বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল।
নতুন বিজ্ঞপ্তির ডেডলাইন ও কড়া হুঁশিয়ারি
আদালত কমিশন ও রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে:
১. আগামী ৩১ মে-এর মধ্যে নতুন নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।
২. ৩১ মে-এর মধ্যে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রমাণপত্র ও নির্দিষ্ট সময়সূচি হলফনামা আকারে আদালতে জমা দিতে হবে।
৩. গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে।
আদালত কড়া ভাষায় জানিয়ে দেয়, এটি কমিশন ও রাজ্য সরকারের জন্য ‘শেষ সুযোগ’। নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে বা কোনও প্রকার গাফিলতি দেখা গেলে চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির এই অন্তর্বর্তী আদেশটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।
গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি এবং অন্যান্য নির্দেশ
গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও জালিয়াতির মাত্রা অত্যধিক বেশি হওয়ায় তাঁদের ক্ষেত্রে চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর কোনও আবেদন শীর্ষ আদালত গ্রাহ্য করেনি। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মূল নিয়োগ দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কিত যাবতীয় অবশিষ্ট আইনি দিক ও অন্যান্য মামলাগুলির পরবর্তী শুনানি কলকাতা হাইকোর্টেই চলবে।
সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে প্রায় ১৭ হাজার ‘দাগহীন’ যোগ্য শিক্ষক সাময়িক স্বস্তি পেলেও, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নতুন করে স্বচ্ছ নিয়োগ সম্পন্ন করার এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল রাজ্য প্রশাসন ও এসএসসি কমিশন।
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