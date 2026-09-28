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তৃণমূলের মালিকানা সিদ্ধান্ত ২০২৭-এ! নাম-প্রতীক ফ্রিজ মামলায় বিরাট সুপ্রিম আপডেট

TMC symbol row: এদিন সওয়াল জবাবের পর কমিশনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আরও ৩ মাস সময় দিল শীর্ষ আদালত। সব মিলিয়ে কমিশন সময় পেল মোট ৪ মাস। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 28, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 03:15 PM IST
তৃণমূলের মালিকানা সিদ্ধান্ত ২০২৭-এ! নাম-প্রতীক ফ্রিজ মামলায় বিরাট সুপ্রিম আপডেট

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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