/তৃণমূলের মালিকানা সিদ্ধান্ত ২০২৭-এ! নাম-প্রতীক ফ্রিজ মামলায় বিরাট সুপ্রিম আপডেট

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ মামলায় বিরাট আপডেট। তৃণমূলের মালিকানা সিদ্ধান্ত গড়াল ২০২৭ পর্যন্ত। কমিশনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আরও ৩ মাস সময় দিল শীর্ষ আদালত। আগামী ৪ মাসের মধ্যে ঠিক করতে হবে তৃণমূলের মালিকানা। অর্থাৎ পুরভোটের আগে আসছে না সিদ্ধান্ত।
তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ মামলায় এদিন সুপ্রিম কোর্টে তাদের রিপোর্ট জমা দেয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের কাছে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি জানতে চান,"তিনমাস পার হয়ে গিয়েছে। আপনারা আধুনিক প্রযুক্তি এমনকি এআই ব্যবহার করেন তো, তাহলে এত সময় লাগছে কেন?" প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলে,"কমিশন অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করেছে। আমরা সময়সীমা মেনে চলার কথা বলছি। উভয় পক্ষকে নথি জমা দেওয়ার জন্য আমরা অতিরিক্ত ৪ সপ্তাহ সময় দিচ্ছি। তারপর কমিশনকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"
এদিন সওয়াল জবাবের পর কমিশনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আরও ৩ মাস সময় দিল শীর্ষ আদালত। সব মিলিয়ে কমিশন সময় পেল মোট ৪ মাস। আগামী ৪ মাসের মধ্যে ঠিক করতে হবে তৃণমূলের মালিকানা। অর্থাৎ তৃণমূলের মালিকানা সিদ্ধান্ত গড়াল ২০২৭ পর্যন্ত। ফলে অক্টোবরে দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের পর নভেম্বরের শেষে যে পুরভোট, তার আগেও তৃণমূলের নাম, মালিকানা ও প্রতীক নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত আসছে না।
এদিন শুনানিতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন, দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে যে সব দাবি করা হয়েছে, আদালত একটু দেখুক। জবাবে শীর্ষ আদালত বলে, এগুলো কমিশনের দেখার বিষয়। ওদিকে ঋতব্রত শিবিরও তাদের বক্তব্য জানাবে আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে।
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