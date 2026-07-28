/নিষ্ফল গুন্ডাদমন আইন: সুপ্রিম কোর্টের পদক্ষেপের পরেই বাংলায় বিরাট আপডেট, ছাড়তেই হল ১৬ বিক্ষোভকারীকে

বিক্রম দাস: ধর্মতলায় নিট (NEET) প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদ মিছিলকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া চরম অশান্তির মামলায় আইনি নাটকীয়তার সাক্ষী থাকল কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালত। মঙ্গলবার সকালে শুনানির পর আদালত ধৃত ১৬ জন আন্দোলনকারীকেই ৩০ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। তবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সুপ্রিম কোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ সামনে আসতেই পুরোপুরি বদলে গেল পরিস্থিতি। রাজ্য সরকারের সম্মতি ও শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে শেষ পর্যন্ত ৫০০ টাকার বন্ডে ধৃত ১৬ জনেরই জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।
ঘটনার সূত্রপাত
গত শুক্রবার, যখন সিবিআই ও নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এক বাম ছাত্র সংগঠনের মিছিলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। মিছিলে সাধারণ পড়ুয়া ও অভিভাবকদের পাশাপাশি বহু মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। অভিযোগ, মিছিলের শেষ পর্বে কিছু বিক্ষোভকারী পুলিসকে লক্ষ্য করে ইট, জলের বোতল ও জুতো ছুড়তে শুরু করে। এমনকী পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত হন একাধিক সাংবাদিকও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে তদন্তে নেমে পুলিস একে একে মোট ১৬ জনকে গ্রেফতার করে। গত ২৬ জুলাই আদালতে তোলা হলে প্রথম দফায় তাঁদের ২ দিনের পুলিস হেফাজত হয়। মঙ্গলবার সেই মেয়াদ শেষে তাঁদের পুনরায় ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করে পুলিস জেল হেফাজতের আর্জি জানায়, যা আদালত প্রাথমিক শুনানিতে মঞ্জুরও করে নেয়।
তবে এই রায়ের পরেই মামলায় নয়া মোড় এনে দেয় সুপ্রিম কোর্টের এক তাৎপর্যপূর্ণ রায়ে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আন্দোলনকারীদের গ্রেফতারি নিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে জানায়-- আন্দোলনকারীদের মধ্যে যাঁদের বয়স ১৮ বছরের নিচে, তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। পাশাপাশি, যাঁদের অতীতে কোনও অপরাধের রেকর্ড (ক্রিমিনাল অ্যান্ডিসিজেন্ট) নেই, তাঁদেরও দ্রুত জামিন দিতে হবে। শীর্ষ আদালত আরও স্পষ্ট করে যে, প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া FIR-এর ভিত্তিতে অযথা কড়া আইনি পদক্ষেপ করা যাবে না।
সুপ্রিম কোর্টের এই বার্তা পৌঁছনোর পরপরই ধৃতদের আইনজীবী দ্রুত আদালতে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানান। তিনি বিচারকের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বেল চাই! আগেই জেল হেফাজত হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের খবরটি পাওয়ার পর আবারও জামিনের আবেদন করছি।' প্রথমটায় বিচারক ও সরকারি আইনজীবী (PP) ধৃতদের পূর্ববর্তী অপরাধের রেকর্ড খতিয়ে দেখার কথা বলেন। তদন্তকারী অফিসার (IO) জানান যে ধৃতদের মধ্যে ৫ জনের বিরুদ্ধে অতীতে অপরাধমূলক রেকর্ড রয়েছে।
তবে সরকারি আইনজীবী শেষ পর্যন্ত জানান, রাজ্য সরকার এই আন্দোলনকারীদের আটকে রাখতে ইচ্ছুক নয়। রাজ্য সরকারের এই সম্মতি এবং শীর্ষ আদালতের নির্দেশের ওপর ভিত্তি করেই ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিচারক আগের দেওয়া জেল হেফাজতের রায় বাতিল করেন। শেষপর্যন্ত ৫০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডের বিনিময়ে ১৬ জন অভিযুক্তকেই জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। আইনি টানাটানির মাঝে সুপ্রিম নির্দেশে ধৃতদের এই জামিন বিক্ষোভকারীদের আপাতত বড় স্বস্তি এনে দিল।
তবে এই জামিন নিয়ে নাগরিক সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। এরা কেউ স্কুল-কলেজ-পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয়, শুধু বিক্ষোভ করতে এসেছিস ধর্মতলায়-- এমনই মত অনেকের। তাই সাংবাদিক নিগ্রহরে মত জঘন্য কাজ এরা করেছে। আবার কেউ বলছে, পুলিস নিরীহ আন্দোলনকারীদের আটক করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ককরোচের আন্দেলন নতুন দিশা পেল বলেই মনে করা হচ্ছে।
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