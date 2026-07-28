Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /নিষ্ফল গুন্ডাদমন আইন: সুপ্রিম কোর্টের পদক্ষেপের পরেই বাংলায় বিরাট আপডেট, ছাড়তেই হল ১৬ বিক্ষোভকারীকে

নিষ্ফল গুন্ডাদমন আইন: সুপ্রিম কোর্টের পদক্ষেপের পরেই বাংলায় বিরাট আপডেট, ছাড়তেই হল ১৬ বিক্ষোভকারীকে

CJP protest in Kolkata: সুপ্রিম কোর্টের এই বার্তা পৌঁছনোর পরপরই ধৃতদের আইনজীবী দ্রুত আদালতে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানান। তিনি বিচারকের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বেল চাই! আগেই জেল হেফাজত হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের খবরটি পাওয়ার পর আবারও জামিনের আবেদন করছি।' 

Reported ByVikram DasEdited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 28, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:26 PM IST
নিষ্ফল গুন্ডাদমন আইন: সুপ্রিম কোর্টের পদক্ষেপের পরেই বাংলায় বিরাট আপডেট, ছাড়তেই হল ১৬ বিক্ষোভকারীকে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজ্যজুড়ে সব বেহাল রাস্তা মেরামত করে ফেলতে হবে, ডেডলাইন ঠিক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
Suvendu Adhikari33 min ago
2
Naked Officials36 min ago
3
Justin Greaves37 min ago
4
cancer from powder49 min ago
5
Saransh Jain1 hr ago