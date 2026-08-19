কাউন্সেলিং স্থগিত! ৩১ অগাস্টের পর কি স্কুলে যেতে পারবেন 'যোগ্য' শিক্ষক? চলে এল বড় আপডেট

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে আর বেশি সময় নেই। ৩১ অগাস্টের পর কি আর স্কুলে যেতে পারবেন 'যোগ্য' শিক্ষকরা? মেয়াদ বৃদ্ধির আর্জি জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ৮ মাস বাড়তি সময় চাইল SSC।
আদালতের নির্দেশে বাতিল ২৬ হাজার চাকরি। ফের নতুন করে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। ১৪ অগাস্ট থেকে কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওবিসি সংরক্ষণের গেরোয় কাউন্সেলির স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে SSC। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পুলিস ভেরিফিকেশন, নেডিক্যাল ভেরিফিকেশনও বন্ধ। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে তো? দোলাচলে খোদ SSC-ই।
এদিকে ৩১ অগাস্ট 'যোগ্য' শিক্ষকদের স্কুলে যাওয়ার শেষদিন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে যদি নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা না যায়, সেক্ষেত্রে সমস্যা আরও বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে ভরসা সুপ্রিম কোর্টই। শীর্ষ আদালতের কাছে আরও ৮ মাস সময় চাইল SSC।
তৃণমূল আমলে শিক্ষক নিয়োগে ১৭ শতাংশ OBC সংরক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। কিন্তু নতুন সরকার সেই সংরক্ষণ কমিয়ে ৭ শতাংশ করেছে। পুরনো নিয়মে যাঁরা নিয়োগপত্র পাওয়ার দৌড়ে এগিয়েছিলেন, তাঁদের কী হবে? তাই নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা।
এদিকে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে উচ্চ-প্রাথমিকে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় অতিরিক্ত শূন্যপদ বা ‘সুপার নিউমেরারি পোস্ট’ (Supernumerary Post) প্রত্যাহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আদালতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল যে, তৃণমূল আমলে তৈরি করা এই অতিরিক্ত পদগুলি সম্পূর্ণ বেআইনি ছিল। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার অতিরিক্ত পদে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রায় ১৬০০ প্রার্থীর নিয়োগ পাওয়ার শেষ আশাটুকুও মিলিয়ে গেল, যার জেরে তাঁদের ভবিষ্যৎ এখন চরম অন্ধকারে।
২০২২ সালের মে মাসে রাজ্যের উচ্চ-প্রাথমিকে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের সুযোগ করে দিতে তৎকালীন মন্ত্রিসভা ৬৮৬১টি সুপার নিউমেরারি বা অতিরিক্ত শূন্যপদ অনুমোদন করে। এর মধ্যে শারীরশিক্ষার জন্য ৮৫০টি এবং কর্মশিক্ষার জন্য ৭৫০টি-- মোট ১৬০০টি পদে নিয়োগের সুপারিশপত্রও জারি করা হয়েছিল। তবে নিয়মের বাইরে গিয়ে এমন অতিরিক্ত পদ তৈরি করার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়।
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