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কাউন্সেলিং স্থগিত! ৩১ অগাস্টের পর কি স্কুলে যেতে পারবেন 'যোগ্য' শিক্ষক? চলে এল বড় আপডেট

SSC eligible teachers: মেয়াদ বৃদ্ধির  আর্জি জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ৮ মাস বাড়তি সময় চাইল SSC। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 19, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:06 PM IST
কাউন্সেলিং স্থগিত! ৩১ অগাস্টের পর কি স্কুলে যেতে পারবেন 'যোগ্য' শিক্ষক? চলে এল বড় আপডেট
Image Credit: সুপ্রিম কোর্টে SSC

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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