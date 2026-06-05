অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়-রণয় তেওয়ারি: রাজ্য রাজনীতি তথা টলিপাড়ায় দীর্ঘদিনের একছত্র আধিপত্যে এবার বড়সড় ফাটল। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে শাসক দল তৃণমূলের ভরাডুবির পরই নাটকীয় মোড় কলকাতায়। অবশেষে পুলিসের জালে ধরা পড়লেন দাপুটে কাউন্সিলর তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস (Swarup Biswas)। আর তাঁর গ্রেফতারের খবর চড়ামাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়ল নিউ আলিপুর এলাকা। শুক্রবার বিকেলে অরূপ ও স্বরূপের গড় বলে পরিচিত বিখ্যাত ‘সুরুচি সংঘ’ (Suruchi Sangha) ক্লাবে চড়াও হয় উন্মত্ত জনতা। চলে ব্যাপক ভাঙচুর। ক্লাবঘরের গোপন আস্তানা থেকে উদ্ধার হয়েছে বিলাসবহুল ‘কিং সাইজ বেড’ থেকে শুরু করে রাশি রাশি সরকারি ত্রাণের জিনিসপত্র, যা নিয়ে এখন তোলপাড় গোটা রাজ্য।
শুক্রবার বিকেলে আচমকাই নিউ আলিপুরের সুরুচি সংঘ ক্লাবের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন শয়ে শয়ে স্থানীয় বাসিন্দা। জনরোষ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ক্লাবের দরজার তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। ক্লাবের দোতলার একটি ঘরে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ সাধারণ মানুষের। ক্লাবঘরের আড়ালে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছিল এক বিলাসবহুল সাম্রাজ্য। ঘরের ঠিক মাঝখানে শোভা পাচ্ছে একটি বিশালাকার ‘কিং সাইজ বেড’। সঙ্গে দামি চেয়ার। স্থানীয়দের দাবি, ঘরে এসি লাগানো ছিল, যা বেগতিক বুঝে দুদিন আগেই খুলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে সিলিংয়ে ঘুরতে থাকা ফ্যানটি যে অত্যন্ত মহার্ঘ্য, তা দেখেই স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, ওই ঘরের সঙ্গে লাগোয়া শৌচালয়টিও চরম বিলাসবহুল, এমনকি সেখানেও মাথার ওপর ঘুরছে পাখা!
ভাঙচুর চলাকালীন ক্লাবের আরেকটি ঘরে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে দুর্নীতির চাঞ্চল্যকর কঙ্কাল। স্থানীয়রা দেখেন, ঘরের ভেতর মজুত করে রাখা হয়েছে রাশি রাশি সরকারি পরিশ্রুত পানীয় জলের বোতল। সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি জল কীভাবে একটি ক্লাবের অন্দরে বছরের পর বছর ধরে সাম্রাজ্য চালাচ্ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে সরকারি ত্রাণের জন্য বরাদ্দ শয়ে শয়ে নতুন শাড়ি। স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঘুরপথে এই সমস্ত সরকারি জিনিসপত্র ক্লাবে আমদানি করা হতো এবং তা দিয়ে চলত নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি।
এদিকে স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারি ও দুর্নীতির আঁচ এবার গিয়ে পড়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের ওপরও। শুক্রবার এলাকাতেই স্বরূপের এক তথাকথিত ‘শিষ্য’ তথা ঘনিষ্ঠ অনুগামীকে দেখতে পান বিক্ষোভকারীরা। দেখা মাত্রই উত্তেজিত জনতা তাঁকে ধাওয়া করে। শুরু হয় বেধড়ক মারধর। কিল, চড়, ঘুষি থেকে লাথি— কিছুই বাদ যায়নি। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে বাঁচতে প্রাণভয়ে দৌড়ে নিউ আলিপুর থানার ভেতরে ঢুকে পড়েন ওই যুবক। থানার ভেতরে পুলিশি নিরাপত্তা থাকায় কোনওরকমে এযাত্রায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান তিনি।
প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরে টলিপাড়া অর্থাৎ বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অলিলিতে ‘বিশ্বাস ব্রাদার্সের’ বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমছিল পাহাড়প্রমাণ। অভিযোগ ছিল, দাদা অরূপ বিশ্বাসের মন্ত্রীত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে হাতিয়ার করে টলিউডে একছত্র ‘সিন্ডিকেট রাজ’ কায়েম করেছিলেন স্বরূপ বিশ্বাস। অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শুরু করে স্পট বয়, টেকনিশিয়ান বা মেকআপ আর্টিস্ট— সকলেই তাঁর চরম অত্যাচারের শিকার হচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে এক মেকআপ আর্টিস্টের দায়ের করা শ্লীলতাহানি ও তোলাবাজির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস স্বরূপকে গ্রেফতার করে।
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