Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Suruchi Sangha Vandalized: সুরুচি সংঘের গোপন ঘরে ‘কিং সাইজ বেড’, স্বরূপের গ্রেফতারির পরেই ক্লাবে তাণ্ডব আমজনতার

Suruchi Sangha Vandalized: সুরুচি সংঘের গোপন ঘরে ‘কিং সাইজ বেড’, স্বরূপের গ্রেফতারির পরেই ক্লাবে তাণ্ডব আমজনতার

TMC Leader Swarup Biswas Arrest: তৃণমূলে ভরাডুবির পরই বিশ্বাস ব্রাদার্সের সাম্রাজ্যে বড়সড় ধাক্কা! টলিপাড়ায় দাপিয়ে বেড়ানো স্বরূপ বিশ্বাস গ্রেফতার হতেই রণক্ষেত্র নিউ আলিপুর। তালা ভেঙে অরূপ-স্বরূপের ‘সুরুচি সংঘ’ ক্লাবে ঢুকল উত্তেজিত জনতা। দোতলার গোপন ঘরে মিলল 'কিং সাইজ বেড' আর বিলাসবহুল বাথরুম! শুধু তাই নয়, ঘরের কোণ থেকে উদ্ধার রাশি রাশি সরকারি ‘প্রাণধারা’ জলের বোতল ও ত্রাণের শাড়ি। এদিকে ক্ষোভের মুখে পড়ে গণপিটুনি খেলেন স্বরূপের ঘনিষ্ঠরা। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 05, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:43 PM IST
Suruchi Sangha Vandalized: সুরুচি সংঘের গোপন ঘরে ‘কিং সাইজ বেড’, স্বরূপের গ্রেফতারির পরেই ক্লাবে তাণ্ডব আমজনতার

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কিল-চড়-ঘুষি; ভাঙড়ে 'বুলজোডার অ্যাকশন', আক্রান্ত পুলিস
Bhangar illegal construction drive9 min ago
2
Cockroach Janta Party43 min ago
3
Asit Majumder1 hr ago
4
Freezer Hack2 hrs ago
5
Suruchi Sangha Vandalism2 hrs ago